「國考達人」賴世昌提早5年退休　原來改行當畫家

▲屏東縣議會專員賴世昌博士提早5年退休，改行當畫家，圖:台灣最美麗的風景 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

11次高普特考及格的屏東縣議會專員賴世昌博士，於2020年2月底，甫滿60歲就退休，跌破親友眼鏡，且以為他是否要要重執「公職考試補教事業」，結果出乎大家意料之外，原來他是改換跑道，當起了畫家，最近還參加台灣美術協會舉辦的「2020台灣美術獎」獲得入選獎，目前以「候選人」身分，正在參選「國家藝術聯盟」所舉辦的第三屆「藝術菁英獎」票選活動。他希望以前的學生和他連絡，重敘師生緣，手機：0938915676。

「繪畫是我年輕時代的興趣，當畫家是我人生中的第一志向」，賴世昌說，他於2018年初、59歲時獲得博士學位後，同年7月即進入「高雄市立空大文化藝術系」就讀，為他退休後改換跑道預為準備，追求年輕以來的繪畫夢想。

因此，賴博士退休後也成立了「賴世昌博士文藝工作研究坊」並申請營利事業登記。雖然因為新冠肺炎疫情的關係，工作室迄今尚未正式開張營業，但他退休後，就沒有一日停止繪畫創作，並給自己一個短期的努力目標，才完成10幅四開以下的水彩畫，他就決定參加美術比賽。2019年底參加「六堆客家文化園區公共藝術創意寫生比賽」，獲得高中職暨大專社會組佳作獎，接著在今年5月初入選「2020台灣美術獎」。

他說，會提早5年退休，就是要以5年時間把自己培訓成專業畫家。在這段期間內，他的工作室仍將兼營「公職考試的個別指導與諮詢」業務，繼續發揮他原有的國考專業，為考生服務。

其實賴世昌在20年間考過11次高、普、特考，且均名列前茅。有人說：「會考試者不會做事」，但他卻曾榮獲「屏東縣績優公務人員」、連「97年度屏東縣政府稅務局舉辦統一發票勸募比賽」，他都曾募得3萬6千張發票，獲得個人組第一名，粉碎這些刻板印象。

►自然美「超效保濕按摩卸妝膏限搶組」Day3

►二手票券豐富你的生活