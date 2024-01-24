學者看2024影響世界的幾場民主選舉　各國紛紛成立「川普當選應對小組」

▲週三青年日24日晚間與青年面對面探討2024影響世界的幾場民主選舉。（圖／記者陳弘修翻攝，下同）

記者陳弘修／台北報導

美國總統大選將在今年11月登場，在共和黨總統候選人中的領跑者，川普官司纏身；現任總統拜登如果連任成功，他將是美國史上年齡最大的總統。對於備受世界矚目的這場美國總統大選，國策研究院副院長郭育仁分析，很可能由現任總統拜登對決前任總統川普，且民主黨繼續執政的可能性偏低。東吳大學政治系助理教授陳方隅也指出，以美國最重要的盟友加拿大為首，各國政府紛紛成立「川普當選應對小組」，目的就是希望及早應對不可測的美國立場。

Y’s Day「週三青年日」24日晚間舉行「鏈結世界」系列座談，與青年面對面探討2024影響世界的幾場民主選舉，包括美國總統大選、歐洲議會選舉、印度、日本、韓國。

活動主持人，東吳大學政治系助理教授陳方隅指出，很多人常強調我們要有「國際觀」，說穿了就是要能夠「立足台灣、放眼世界」，能夠理解世界局勢並且知道應該如何切入分析。郭育仁與陳方隅是在這場座談中，做上述表示。

同場受邀與青年對談的學者專家，還包括身兼台灣公共策益召集人的台灣智庫副執行長董思齊、淡江大學戰略研究所助理教授林筱甄、東海大學政治學系副教授林子立，以及國立暨南國際大學東南亞學系副教授兼系主任王文岳。

國策研究院副院長郭育仁分析，美國總統大選，很可能由現任總統拜登對決前任總統川普，且民主黨繼續執政的可能性偏低。

郭育仁也表示，在涉外事務上，美國在歐洲的盟國非常擔憂，美國無法全力防衛歐洲，因此展開動員超過9萬人的軍演，希望藉此嚇阻俄羅斯，但援助烏克蘭和以色列在美國國內遭受強烈反對，歐洲民眾卻仍持續要求美國加強援助，而這也讓拜登「裡外不是人」。

▲國策研究院副院長郭育仁。

▼東吳大學政治系助理教授陳方隅。

對此，東吳大學政治系助理教授陳方隅也表示，對美國民主黨的不利因素包括：拜登已是美國史上「最老的」總統，但其他志在總統的民主黨人仍未成氣候。此外，民主黨的執政包袱相當沈重，對內通貨膨脹高達百分之7，對外年輕人普遍同情與美國政府立場相反的巴勒斯坦，造成民怨四起。對此，以美國最重要的盟友加拿大為首，各國政府紛紛成立「川普當選應對小組」，希望及早應對不可測的美國立場。

陳方隅強調，2024年是全球的選舉年，有非常多民主國家要舉行選舉，台灣打頭陣且獲得全球矚目，接下來也必須從每一個國家的政治脈絡來觀察，因為各國的政治版圖變遷也會影響到國際上的權力競爭走向。

淡江大學戰略研究所助理教授林筱甄以印度大選為例表示，影響印度大選的關鍵因素有三個，首先是印度人民黨（BJP）在北印度及印地語區域提供教育和就業機會，獲得廣大支持，但卻尚未擴散到南部及東北地區；其次為西部邦（工業）、南部邦（資訊科技）以及金融中心孟買等地的區域發展不均；最後是對外事務，美國和歐洲對BJP的支持態度，以及印中關係和邊境問題的處理，都將直接影響選民觀感。

▲淡江大學戰略研究所助理教授林筱甄。

▼東海大學政治學系副教授林子立。

談到2024年歐盟的選舉，東海大學政治學系副教授林子立表示，如今的歐洲政治並已經無法用左派／右派或是親歐／疑歐來加以區別，而是由不同的危機所組成。歐洲經歷了疫情、戰爭、能源、難民與氣候等危機，從而產生了不同政治認同，進一步提升人民對民粹主義的支持度，也將表現在會員國與歐洲議會的選舉結果。

對於日本即將進行自民黨黨魁改選，國立暨南國際大學東南亞學系副教授兼系主任王文岳指出，由於日本選制「票票不等值」且宣傳期極短，有利於自民黨延續政權，即將進行的自民黨黨魁改選，可說是決定日本未來走向的選舉。日本自民黨長期一黨獨大，無論經濟如何波動，「1955年體制」仍維持至今，更有陷入「分贓政治」的危機。然而，日本亦面臨全球浪潮下的民粹危機，例如「大阪維新之會」提出「大阪的稅收只由大阪使用」的主張，看似荒謬，卻大受歡迎。

▲國立暨南國際大學東南亞學系副教授兼系主任王文岳。

▼台灣公共策益召集人、台灣智庫副執行長董思齊。

身兼台灣公共策益召集人的台灣智庫副執行長董思齊表示，基於地緣政治、連結政治和比較政治的理由，台灣不僅需要，且必須比其他國家更關注全球、特別是印太區域接下來的幾個重大選舉，除藉此來分析各國政治局勢與外交立場的變化外，更重要的是了解這些變化對台灣可能產生的政治影響，以提前做好因應與準備。

董思齊以韓國四月即將到來的國會大選為例表示，一般預期執政的國民力量黨在這次這次國會選舉中將遭受到極大的挑戰，而這不僅將影響韓國之後的總統選舉結果，也對韓國目前親美友日路線產生某種程度的挑戰，特別是近來北韓所帶來的安全威脅，不僅對韓國政治產生影響，也對印太地區的安全帶來更多的不確定性。

董思齊說，台灣在面臨中國外交打壓與國際空間縮減的情形下，總統大選結果堅守住以台灣為本的本土派路線，藉由國外選舉案例的分析，希望能讓全體國人與青年朋友們了解到手中選票對國家主權與政策的重要影響，期盼在未來的選舉中，能夠選擇堅定維護台灣國家利益與主權的候選人與政黨，持續深化台灣的民主。