5千億天價本行支票假的啦！包裝精美差點騙過行員　2男被起訴

▲男子拿著造假的5千億元本行支票到銀行辦理存款，差點騙過行員。上為示意照，無關本案。（圖／翻攝央行臉書）

記者劉昌松／台北報導

高姓男子5年前拿著1張「匯豐銀本行支票」，跑到富邦銀行想要存款，行員一看包裝精美的信封裡面，有張面額5千億元的支票，差點信以為真，但隨即想到要先跟匯豐方面確認，高男改到台灣銀行辦理，被以無往來紀錄為由直接拒絕，檢警獲報後展開偵辦，發現高男拿的這張天價本行支票根本是彩色複製造假的。

所謂本行支票，就是民眾先拿錢存進銀行，「買」得銀行名義開具的同額支票，收到本行支票的人，可以視同帶著現金，到其他銀行辦理存管兌現等業務，因為本行支票代表開票銀行已收足款項，可擔保支付，所以交易可信度比一般個人商號開出的支票還高。

據了解，高姓男子幾年前就開始拿著5千億面額的本行支票向人兜售，但不管打幾折都沒人要買，高男因此在2019年間，直接拿到富邦銀行表明要將這筆鉅款存入戶頭，受理行員一開始看到支票面額極高，且包裝用的信封精美，不像是假的，為了業績也為了爭取大客戶，猶豫了一下。

但富邦銀行最後仍然以金額過鉅，需要先跟匯豐確認為由，暫時打發高男，之後富邦銀行就接到1封電子信件，署名匯豐銀行亞洲區總裁，擔保這張5千億元的本行支票真實，在此同時，匯豐銀行也突然接到從菲律賓的銀行寄來一堆資產證明。

2銀行互相聯繫上後，得知這張本行支票有問題而報警，檢警偵辦查扣高男持有的5千億元本行支票，發現上面的匯豐銀行地址竟然是簡體字，顯然造假，高男卻矢口否認，堅稱只是要用這筆錢來登記資金證明，以方便做生意。

檢察官勘驗高男的通聯與通訊軟體紀錄，發現高男曾受謝姓男子委託，取得1張真的匯豐銀行10萬元本行支票，拍照傳送給謝男後，謝男表示會傳到菲律賓，找人根據樣本進行彩色複製，沒多久，高男就拿到了5千億元的天價本行支票。

雖然查無實際製作這張假票的犯嫌身分，但檢察官認為，相關事證足以證明，高男與謝男共犯偽造有價證券、行使有價證券未遂、詐欺銀行未遂等多罪，因此將高、謝2人依法提起公訴。