車子掛假牌還違規被扣　天兵男「印臨時牌」潛派出所把車開走

▲桃園市廖姓男子去年9月駕車因違規紅燈右轉被警方攔查，員警查出係偽造車牌當場扣車，2天後，廖男自行列印臨時車牌，還潛入派出所將查扣轎車開走。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市廖姓男子去年9月開車時，因違規紅燈右轉被員警攔查，當場查出懸掛偽造車牌，警方當場扣車並移置至派出所地下室停車場；廖男竟於2天後潛入派出所停車場，並將自行列印臨時車牌掛在車上，持備用鎖匙將車開走，警方調閱監視器查後循線追查廖男到案；桃園地檢署複訊後依妨害職務上掌管之文書罪、行使偽造變造或登載不實之文書罪嫌將廖男起訴。

檢警調查，26歲的廖姓男子去年9月14日晚間10時許，駕駛轎車行經龜山區文化二路、公園路口處時，因違規紅燈右轉遭員警攔查，員警查出廖男轎車上懸掛事偽造車牌，於是扣車並移至大華派出所地下停車場。

不料，廖男不甘愛車被查扣，2天後廖男上網搜尋GOOGLE搜尋到臨時車牌照片，自行列印後將有效期限自「112年9月15日至9月25日」等文字，偷偷潛入大華派出所地下停車場，趁員警不注意之際，將臨時車牌懸掛在被扣愛車上，再以備用鎖匙開走被查扣轎車；龜山警方發現查扣車輛被偷開走後，調閱沿途監視器畫面確認是廖姓男子所為，報請桃園地檢署核發拘票將廖男拘提到案。

桃檢複訊時，廖男坦承犯行，警方提供監視器畫面截圖佐證，檢方偵結依妨害職務上掌管之文書罪、行使偽造變造或登載不實之文書罪嫌將廖男提起公訴。