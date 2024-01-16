3人公司詐台新銀行4.9億　負責人與員工涉滅證遭聲押禁見

▲誌富公司負責人王孟博涉嫌詐欺銀行4.9億元遭聲押禁見。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

英屬維京群島商誌富有限公司涉嫌在2022年間，以仲介國際木材交易名義，持不實單據以及越南買家提供的銀行信用狀，向台新銀行申辦信用狀買斷，詐得1500萬美元(約台幣4.9億元)，台北地檢署指揮調查局偵辦，發現誌富公司在台僅有3人，且疑有勾串湮滅通聯事證之虞，16日凌晨以涉犯《銀行法》罪嫌重大，向法院聲請羈押負責人王孟博及員工葉佳浩。

誌富公司疑因多次與台新銀行合作，獲得相關辦事人員的信任，2022年間，這間公司以中介商角色，為越南廠商向澳洲出口商購買1批木材，越南買家依國際貿易習慣，以買賣契約等文書，向越南當地銀行結算購買信用狀，以保障後續交易安全。

▲誌富公司員工葉佳浩。（圖／記者劉昌松攝）

誌富公司就拿著這張信用狀，搭配不實的海運提單、裝箱單、商業發票等單據，向台新銀行申請信用狀買斷，台新銀行評估後，扣除手續費等費用後，付給外商公司1500多萬元美金，等到台新向越南的銀行結算信用狀遭拒，調查之下才知道，原來木材買賣根本沒談成，海運提單、裝箱單都是假。

檢調接獲報案，15日依涉嫌違反《銀行法》詐欺銀行等罪，約談誌富公司實際負責人王孟博夫妻與2名員工共4人，16日以涉犯重罪嫌疑重大，有勾串、滅證之虞，向法院聲押王孟博與員工葉佳浩，王妻與郭姓女員工獲請回。