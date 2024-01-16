　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

3人公司詐台新銀行4.9億　負責人與員工涉滅證遭聲押禁見

▲▼ 。（圖／記者劉昌松攝）

▲誌富公司負責人王孟博涉嫌詐欺銀行4.9億元遭聲押禁見。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

英屬維京群島商誌富有限公司涉嫌在2022年間，以仲介國際木材交易名義，持不實單據以及越南買家提供的銀行信用狀，向台新銀行申辦信用狀買斷，詐得1500萬美元(約台幣4.9億元)，台北地檢署指揮調查局偵辦，發現誌富公司在台僅有3人，且疑有勾串湮滅通聯事證之虞，16日凌晨以涉犯《銀行法》罪嫌重大，向法院聲請羈押負責人王孟博及員工葉佳浩。

誌富公司疑因多次與台新銀行合作，獲得相關辦事人員的信任，2022年間，這間公司以中介商角色，為越南廠商向澳洲出口商購買1批木材，越南買家依國際貿易習慣，以買賣契約等文書，向越南當地銀行結算購買信用狀，以保障後續交易安全。

▲▼ 。（圖／記者劉昌松攝）

▲誌富公司員工葉佳浩。（圖／記者劉昌松攝）

誌富公司就拿著這張信用狀，搭配不實的海運提單、裝箱單、商業發票等單據，向台新銀行申請信用狀買斷，台新銀行評估後，扣除手續費等費用後，付給外商公司1500多萬元美金，等到台新向越南的銀行結算信用狀遭拒，調查之下才知道，原來木材買賣根本沒談成，海運提單、裝箱單都是假。

檢調接獲報案，15日依涉嫌違反《銀行法》詐欺銀行等罪，約談誌富公司實際負責人王孟博夫妻與2名員工共4人，16日以涉犯重罪嫌疑重大，有勾串、滅證之虞，向法院聲押王孟博與員工葉佳浩，王妻與郭姓女員工獲請回。

ET快訊
人妻健身房露奶跑步　會員看到傻眼
4中生代可望接閣揆　「她」呼聲最高
挑戰「濕冷寒流」　恐跌破7℃最凍時間曝
又有台人赴日滑雪喪命！41歲男「衝出雪道」墜溪　頭部重創不治
柯文哲全台「唯二鐵白區」打敗藍綠　穩居高中生圈第一大黨
快訊／酒駕負債+染新冠毀星路！爆紅歌手小金澤昇司病逝　死前3
王義川公開年輕人的信示警賴清德：沒做到2事4年後恐兵敗如山倒

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

金門小黃路口撞左轉轎車！車頭撞毀、車殼零件四散　2女駕駛嚇壞

人妻健身房露奶跑步老公掌鏡　瞎扯夫妻情趣下場曝光

索非亞通靈翻譯人生　我願意講實話！你有勇氣聽嗎

3人公司詐台新銀行4.9億　負責人與員工涉滅證遭聲押禁見

UBER司機硬約女大生看夜景　載到山區性侵！上訴喊冤被打臉

快訊／上班注意！　國1「6車追撞」紫爆大回堵

快訊／國道1號2車嚴重碰撞1人受傷　車流回堵1公里

約女學生彈吉他5天後挨告性侵　高雄男靠「對話紀錄」獲判無罪

快訊／申請信用狀買斷「詐走台新銀4.9億」！外商負責人移送北檢

台南彩券行老闆「打屁股摟腰」　女店員怒告性騷擾

施明德肝癌病逝 享年83歲

蹦闆訪問街友發錢突被包圍！　收工感嘆：幫助真正努力的人

韓韶禧曝光出道前「拍1廣告就賺47萬」　酸民嗆「變老」..反擊：對啊，怎樣？

如何安撫哭泣中的女友？　男友秀鈔能力秒露笑容XD

苦行僧跪拉棺材車23年　走萬里勸世人及時行孝

「立院龍頭」支持誰？　民眾黨團要求藍綠提4具體承諾

戴資穎重返世界第3！　為球迷這舉動向東宗致歉

李荷妮產後回歸化身「雙面寡婦」　自豪一打十七...根本超ㄎ一ㄤ

女問「為何視訊不跟她掛睡」　男友秒回：手機爆炸躺更久

5億高中生命案再開庭！　夏男仍否認假結婚

金門小黃路口撞左轉轎車！車頭撞毀、車殼零件四散　2女駕駛嚇壞

人妻健身房露奶跑步老公掌鏡　瞎扯夫妻情趣下場曝光

索非亞通靈翻譯人生　我願意講實話！你有勇氣聽嗎

3人公司詐台新銀行4.9億　負責人與員工涉滅證遭聲押禁見

UBER司機硬約女大生看夜景　載到山區性侵！上訴喊冤被打臉

快訊／上班注意！　國1「6車追撞」紫爆大回堵

快訊／國道1號2車嚴重碰撞1人受傷　車流回堵1公里

約女學生彈吉他5天後挨告性侵　高雄男靠「對話紀錄」獲判無罪

快訊／申請信用狀買斷「詐走台新銀4.9億」！外商負責人移送北檢

台南彩券行老闆「打屁股摟腰」　女店員怒告性騷擾

邰智源現身綠營競總後台！網傻眼「以為是柯粉」　郭昱晴認證：同樣挺台

單周14萬人搶進！股債ETF看俏　00919、00937B奪人氣王

台積電跌6元至580　指數跌逾百點失守17500

金門小黃路口撞左轉轎車！車頭撞毀、車殼零件四散　2女駕駛嚇壞

人妻健身房露奶跑步老公掌鏡　瞎扯夫妻情趣下場曝光

索非亞通靈翻譯人生　我願意講實話！你有勇氣聽嗎

大溪「濕地落羽松」此刻最美！池水倒映漸層松林　如走進歐洲油畫

走在路上不撞香！小眾香水「入門款」、噴上它回頭率超高

148.8萬、RAV4新對手！台灣「1.5升渦輪韓系新休旅」價格車型曝光

3人公司詐台新銀行4.9億　負責人與員工涉滅證遭聲押禁見

俄羅斯夫妻養帥炸獵豹＋美洲獅　雪地追逐、拍臀挑釁...超萌反差！

社會熱門新聞

即／詐走台新銀4.9億！外商負責人移送北檢

快訊／上班注意！　國1「6車追撞」紫爆大回堵

北市男進彩券裝闊下注65萬　害慘店員

宜蘭惡狼「撿屍」性侵女子　判刑4年6月沒收假陽具

即／台新遭詐4.9億　檢調約談外商夫妻

國道1號2車碰撞釀1傷　車流回堵1公里

約少女彈吉他挨告性侵　男獲判無罪

彩券行老闆「打屁股摟腰」　女店員怒告性騷

大牙沒事了　黑人告誹謗不起訴確定

台66線追撞　1男救出已無呼吸心跳

即／爸陪1月女嬰臥室睡覺　醒來驚見她嗆奶亡

嫩妹民宿包棟遭性侵！嚇問男友：有跟我做嗎

騎士酒駕遭「開罰18萬」公布姓名、照片！他不服提告贏了

即／台66線重大車禍　至少6車追撞3人受困

更多熱門

相關新聞

即／台新遭詐4.9億　檢調約談外商夫妻

即／台新遭詐4.9億　檢調約談外商夫妻

長年仲介國際貿易的1間外商公司，涉嫌在2022年間，佯稱協助越南業者購買一批木材，以不實單據搭配越南買方提出的銀行信用狀，向台新銀行申請信用狀買斷，獲取1500萬元美金(台幣約4.9億元)。台北地檢署15日依詐欺銀行罪搜索約談外商公司王姓負責人夫妻等4人。

男中2千多萬樂透害家庭破裂　後悔中獎

男中2千多萬樂透害家庭破裂　後悔中獎

假問路真強盜230萬！2嫌掌握被害女行蹤疑有共犯

假問路真強盜230萬！2嫌掌握被害女行蹤疑有共犯

金庫加持迎龍年！3銀行發財水大放送　還可領發財金、平安御守

金庫加持迎龍年！3銀行發財水大放送　還可領發財金、平安御守

負鼠卡10層樓高電線桿　發抖7小時

負鼠卡10層樓高電線桿　發抖7小時

關鍵字：

信用狀誌富銀行國際貿易海運提單裝箱單木材買賣越南澳洲台新銀行法詐欺銀行

讀者迴響

熱門新聞

賤葆後宮正妹-1！　YTR晨晨「永遠不會進步」宣布退出

全台急凍！下波強冷空氣恐達寒流　連3天最低溫

4歲童坐車被風箏線割喉　大量爆血身亡

口臭半年！他常做「1動作」慘了　醫：罹癌第二期

趙少康嘆跑票百萬　投柯後悔來不及了

「提早到公司吃早餐」主管搖頭！網聽懂暗示

桃機排安檢1小時　旅客怨現場混亂

狄鶯遭疑摔mic飆罵嚴立婷！怒發聲：我到底得罪誰？

北極冷渦大南移！　「今年最強冷空氣」連凍5天時間曝

吳慷仁擊敗梁朝偉！《但願人長久》奪香港影帝

強冷氣團南下直逼寒流　台北探10度

「噴射橘貓」抓住院門噴強力水柱

包機送癌末媽回大陸老家！兒：在台灣都在等死

即／詐走台新銀4.9億！外商負責人移送北檢

全聯最大買1送1來了！年前囤貨必衝

更多

最夯影音

更多
施明德肝癌病逝 享年83歲

施明德肝癌病逝 享年83歲
蹦闆訪問街友發錢突被包圍！　收工感嘆：幫助真正努力的人

蹦闆訪問街友發錢突被包圍！　收工感嘆：幫助真正努力的人

韓韶禧曝光出道前「拍1廣告就賺47萬」　酸民嗆「變老」..反擊：對啊，怎樣？

韓韶禧曝光出道前「拍1廣告就賺47萬」　酸民嗆「變老」..反擊：對啊，怎樣？

如何安撫哭泣中的女友？　男友秀鈔能力秒露笑容XD

如何安撫哭泣中的女友？　男友秀鈔能力秒露笑容XD

苦行僧跪拉棺材車23年　走萬里勸世人及時行孝

苦行僧跪拉棺材車23年　走萬里勸世人及時行孝

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面