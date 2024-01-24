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「ACE交易所」虛擬幣吸金案！王牌大律師撒黑錢變老闆　慘遭聲押

▲▼警方在詐團主嫌家中查扣上億現金 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲警方先前偵辦ACE王牌交易所詐騙案，在主嫌家中發現上億現金。（資料照／記者陳以昇翻攝）

記者劉昌松／台北報導

檢警調年初大動作偵辦「ACE王牌交易所」涉嫌以虛擬貨幣詐騙吸金案，主嫌潘奕彰等7人涉詐近10億元遭收押禁見，專案小組追查發現，知名法律事務所主持律師王晨桓，疑似以贓款增資，成為「ACE王牌」的負責人，台北地檢署23日指揮警調兵分10路展開第二波搜索約談，並將王等5人聲押禁見。

王晨桓是台大法學碩士，曾任台大法律系助教，也是斐陶斐榮譽會員，在全台擁有40多名律師的建業法律事務所，擔任主持律師，2023年以100%持股成為ACE王牌交易所總裁，並在同年底聲請變更為公司負責人。

▲▼知名律師王晨桓涉ACE王牌交易所詐騙案遭聲押。（圖／翻攝建業法律事務所網站）

▲律師王晨桓涉ACE王牌交易所詐騙案遭聲押。（圖／翻攝建業法律事務所網站）

而由幣圈網紅潘奕璋創辦的「ACE王牌交易所」是2018年在台註冊，自稱是全台第1家合法的虛擬貨幣交易平台，但實際上國內並無相關法規加以規範，沒有任何主管機關可以審核、管理虛擬貨幣交易平台。

潘奕璋利用許多投資人誤以為ACE王牌已經獲得金管會掛保證，涉嫌從2020年起，勾結曾有虛幣詐騙經驗的林耿宏等人，吹噓自創的「MOCT(魔券幣)」1顆價值相當於台幣30元、增值潛力可觀，再透過直銷高手林若蕎等人四處攬客，3年詐得數億元。

▲▼ACE王牌交易所創辦人潘奕彰涉虛擬貨幣MOCT(魔券幣)詐騙案遭聲押禁見。（圖／翻攝潘奕彰臉書）

▲ACE王牌交易所創辦人潘奕彰已遭收押。（資料照／翻攝潘奕彰臉書）

台北地檢署1月3日首度指揮警調單位展開搜索約談，在林耿宏家中搜出現金1億多元，加上交易平台尚存的各類虛擬貨幣，查扣總金額2.2億元。

不過就在司法單位偵查動作告一段落之後，ACE王牌交易所突然由新任負責人王晨桓接連發出2份聲明，與前經營團隊劃清界線，強調會全力配合調查，而ACE員工均係以證人身分全力配合檢警調偵查，聲明並指出，「部分媒體報導本公司員工涉案等情，並非事實，已經去函媒體更正中」。

專案小組抽絲剝繭後，發現王晨桓本來就曾提供ACE王牌法律諮詢服務，雖然後來以增資等方式入股ACE王牌，但相關金流來源可疑，懷疑王晨桓只是在協助幫忙處理詐騙贓款，涉及詐欺、洗錢等罪，因此再次發動搜索約談，將王晨桓等5人拘提到案。

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