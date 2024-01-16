誆跨國買賣木材詐台新銀4.9億　貿易商涉《銀行法》羈押禁見

▲貿易商王孟博（右）涉詐騙台新銀行4.9億元鉅款，到案被檢方聲押禁見獲准 。（圖／記者劉昌松攝）

記者黃哲民／台北報導

貿易商王孟博2022年以仲介跨國木材買賣名義，涉持越南當地銀行開立的信用狀與假的交易文件，在台向台新銀行申辦信用狀買斷，藉此騙得1500萬美元、折合台幣約4.9億元，台新銀行向越南當地銀行請款被拒，報案揭發騙局，王男與員工葉佳浩昨（15日）被台北地檢署以涉犯《銀行法》等罪嫌為由約談到案、訊後均被聲押禁見，台北地院今晚開庭調查後，裁定王男羈押禁見、葉男交保15萬元。

王孟博現為英屬維京群島商誌富有限公司(NOW RICH INVESTMENTS LIMITED, TAIWAN BRANCH)負責人，2013年登記為外國公司在台分公司、資本額台幣300萬元，公司除了王男，只有2名員工。

▲貿易商王孟博的公司員工葉佳浩（中）因共涉詐騙台新銀行，也被檢方聲押禁見，法官訊後裁定交保15萬元。（圖／記者劉昌松攝）

誌富公司和台新銀行常有生意往來，因此獲得相關辦事人員的信任，2022年間，王男以誌富仲介越南廠商向澳洲出口商購買1批價值1500萬美元木材名義，持越南買家依國際貿易保障交易慣例、用買賣契約等文書向越南當地銀行結算購買的同金額信用狀，連同海運提單、裝箱單及商業發票等交易文件，向台新申請信用狀買斷。

台新評估後同意，扣除手續費等費用付款給誌富，但台新2022年11月向開立信用狀的越南當地銀行請款被拒，理由是隨件所附的海運提單等交易文件都是假的，誌富根本沒完成代辦木材買賣的業務。

台新除要求越南當地銀行依國際信用慣例對信用狀履行最後付款義務，並向檢調報案求助。台北地檢署昨指揮調查局台北市調查處搜索誌富公司等4處地點，約談王孟博與李姓妻子，以及葉佳浩和郭姓女員工，漏夜複訊後，今（16日）晨以王男、葉男涉犯《銀行法》詐欺銀行等罪嫌，犯罪嫌疑重大，有勾串滅證之虞聲押禁見2人，王妻和郭女訊後請回。