人緣差、提案沒人挺？黃國昌：是事實　開嗆綠側翼資料掌握不充實

▲民眾黨立委黃國昌出席選務制度改革記者會。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

第11屆立法委員將在2月1日就任，8席民眾黨立委成為「關鍵少數」，但律師林智群酸，民眾黨準立委黃國昌只主提了8個法案，沒有一個被三讀通過，直言「人緣差，提案沒人支持」。對此，黃國昌24日回擊，自己人緣差是事實，「我來立法院不是交朋友的，是來做事的，難不成要跟大家和稀泥嗎？」

民眾黨立法院黨團24日上午召開「眾所矚目 選務制度改革 勢在必行」記者會，由不分區立委當選人黃珊珊、黃國昌、陳昭姿與會出席。

針對陳學聖批評過去黃國昌自以為是、林智群也酸黃國昌「成不了什麼大事」，只主提8個法案卻沒一個三讀通過，「人緣差，提案沒人支持，結果就是掛蛋」，黃國昌回應，自己也不曉得對於片面不完整的資訊要怎麼評論，「不過對於一些綠營側翼的說法，我大概只有幾點回應，第一是法案在國會裡面可不可以獲得通過，是要看是否符合社會需要、是否有達成改革理念、內容是否正確，這才是重點。」

黃國昌提及，第二件事情，對方說他人緣差，「這也是事實，我本來去立法院就不是來交朋友的，我來立法院是來做事的，難不成要大家和稀泥嗎？」

最後，黃國昌說，在通過的法案數量上，指控者掌握的資料就是片面且不充實，「我所提的法案，不要說進入立法院以後，即使進入立院以前，可以回去問一下民主進步黨，他們所提的法案，有多少是我寫的？回去問一下，這件事情就會比較清楚了。」