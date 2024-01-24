優先推不在籍投票！民眾黨團提出6項選務爭議　點名這3人有問題

▲民眾黨團召開選務制度改革記者會，黃國昌、黃珊珊、陳昭姿出席。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

2024總統大選、立委選舉於日前落幕，但至今網路上仍有民眾不斷散佈選務「做票」等諸多消息，連百萬YouTuber「愛莉莎莎」也PO出多段影片，使中選會揚言提告。民眾黨團24日上午召開記者會點出6項爭議，並對行政院長陳建仁、中選會主委李進勇、監察院長陳菊提出質疑，也喊話要將「不在籍投票」視為優先推動法案之一。

民眾黨立法院黨團24日上午召開「眾所矚目 選務制度改革 勢在必行」記者會，由不分區立委當選人黃珊珊、黃國昌、陳昭姿與會出席。黃珊珊表示，此次2024大選出現6項爭議，包括「領票數與總得票總數不符」、「未依規定於開票前公佈領票數」、「先整票再唱票，未依規定逐張唱票」、「投開票報告表填寫疏漏或記載不實」、「開票可錄影，未違規卻遭選務人員制止並試圖驅逐」、「票匭底部無封條」。

▲黃珊珊召開選務制度改革記者會。（圖／記者林敬旻攝）

就網路影片瘋傳的「先整票再唱票」爭議，黃珊珊提及，部分投開票所將票匭直接倒下來疊成一疊，並一張張唱票，但依照規定應由一個人拿票給唱票者，並經過唱票後再計票，最後拿去整票，不能夠直接將一疊丟出來；但投開票所先整理好再唱票，完全違反中選會規範，會有此規定是避免手玷污到東西，進而造成廢票。

黃珊珊強調，上述講到的狀況，應是監票人員、一般民眾都會有的疑慮，會將今日提出的問題正式函文中選會，並希望選務可公平、公正公開，「我們知道選務人員辛苦，但有缺失仍希望改善，台灣身為民主社會，希望將來選務盡量不要發生以上爭議。」

▲陳昭姿。（圖／記者林敬旻攝）

陳昭姿說，當選民提出對選務的質疑，中選會第一個動作卻不是查證、看自己哪裡有無缺失，而是移送選民，這種做法與獨裁時代的專制國家有什麼不同？現在最重要的是態度問題，只見行政院長陳建仁稱「瑕疵已經改進」，但何謂「已經改進」，難道又要再度選舉嗎？這要到2年後的2026年九合一選舉才能看見，邏輯上有問題。

陳昭姿指出，陳建仁也說「影響很小」、「不足以影響我們選舉的結果」，但選民、選務人員都不會希望被誤解，且今天民眾黨談的是程序正義，「影響小不小，不是你來決定，且重點也不在是否影響成敗。」希望陳建仁講話要負起責任，身為最高的內閣首長，「什麼是『已改進』？如何定義『影響很小』？」

此外，陳昭姿質疑，中選會應是國家的中選會，不該對任何政黨有偏執做法，但李進勇擔任中選會主委，已經超越中立的立場，黨籍究竟是否可以隨時恢復，還是名義上沒有黨籍資格，但實質參與了很多內容？

▲黃國昌。（圖／記者林敬旻攝）

黃國昌批評，中選會面對選務瑕疵時，對提出質疑者揮動大刀、追殺到底，卻對自己行政部門犯的錯誤輕輕放下，「請問到底是什麼樣傲慢的心態，可以讓行政院長說出這麼不適當的話？做出這麼不適當的行為？」

黃國昌表示，對於陳建仁來說，選票可能只是一個又一個的數字、讓民進黨鞏固權力的數字，但提醒陳建仁，投票是每個公民受《憲法》所保障的政治權利，當選務出現嚴重瑕疵時，是在否定每個公民受《憲法》保障的參政權，「在此嚴正告訴陳建仁，你的《憲法》、民主素養必須要重修！」

黃國昌也進一步說，選務機關中立性問題，除了李進勇扮演的角色受質疑外，「監察院長陳菊違法跑到高雄助選，監察院什麼時候要啟動調查？這件事情可以用混的嗎？」陳菊是新潮流的大姐、民進黨總統當選人賴清德的靠山，現在誰敢查她、動她？然而中華民國憲政機關墮落至此，不用追究責任嗎？

另外，黃國昌也喊出不在籍投票勢在必行，認為很多人因為制度不完善被迫犧牲《憲法》保障的權利，目前已有諸多國家在實施電子投票，而以公投起家的民進黨，自己執政掌握了國會多數以後，卻閹割了台灣人民行使公民投票權利，把他們過去所批評的鳥籠公投法變得更鳥籠，這是最大的諷刺。

黃國昌報告，民眾黨於2月1日進入新國會後，會將「不在籍投票」列為優先推動的法案之一，希望執政黨不要再阻擋、杯葛。