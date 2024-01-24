陳智菡嗆「倒閣」　綠委端憲政規定轟：無知又大聲真的很可怕

▲台灣民眾黨發言人陳智菡。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨發言人陳智菡日前表示，不只立院龍頭，閣揆也必須經過多數同意，否則未來有可能被倒閣的。民進黨立委林俊憲昨（23日）解釋，這種說法從憲政運作邏輯上就有問題，連閣揆是誰都還不知道就已經不信任，會不會太急？且倒閣後總統有權解散國會，國民黨敢冒這種丟掉多數的風險陪他們玩？「無知不可怕，無知然後講話又很大聲的，就真的很可怕了！」

對於陳智菡的說法，林俊憲提到，在原始憲法設計中，是沒有倒閣這個機制的，因為原本閣揆需要獲得立法院同意才能任命，自己換掉自己同意的閣揆很奇怪。但是在修憲後，取消立院的閣揆同意權，轉而賦予立院倒閣權，並在倒閣通過的情況下，給予總統解散國會的權力。

林俊憲解釋，閣揆任命的主動權回到總統手上，也是因為總統直選後，總統一職即代表人民對行政權該歸屬於誰的直接民意，行政立法雙方都有各自的民意直接授權，並互相制衡。除非是因為行政機關的某些作為失去民意支持，立法機關才有正當性被動發起倒閣，先後順序應當是如此。

林俊憲表示，所以回頭看陳智菡講的這句話，不只是把8席當成80席，而是根本從憲政運作的邏輯上就有問題。閣揆任命誰，根本不需獲得立法院同意，也不是因為立院沒同意就能有正當性倒閣，問題在於閣揆上任後做了什麼？讓你們要發動「不信任投票」？連閣揆是誰都還不知道、什麼事都還沒做，妳就已經不信任，會不會太急了點？

林俊憲解釋，而且《憲法增修條文》第三條規定，倒閣若成功，也同時賦予總統解散國會的權力，在民意沒有共識的情況下，全國立法委員重選一次，勞民傷財，對民眾黨真的是好事嗎？

林俊憲質疑，陳智菡怎麼會天真到以為老奸巨猾的國民黨會陪他們起舞？怎麼會預設國民黨跟他們站在同一陣線？今天藍綠的比例不是什麼27對81，這麼微小的差距，國民黨敢冒這種丟掉多數的風險陪他們玩嗎？無知不可怕，無知然後講話又很大聲的，那就真的很可怕了！