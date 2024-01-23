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出國遇台灣大媽團　吃Buffet早餐「塑膠袋裝麵包」她傻眼：丟臉

▲▼台北吃到飽罷主是哪家？話題引鄉民熱議。（圖／免費圖庫）

▲有大媽拿塑膠袋狂裝麵包、茶包。（示意圖／翻攝自免費圖庫Pexels）

記者施怡妏／綜合報導

住飯店除了放鬆享受，最期待的事情就是Buffet早餐吃到飽，有各式各樣的餐點可以享用，就有網友表示，出國玩遇到大媽旅行團，一群人居然拿著塑膠袋裝麵包、茶包，每個人都裝好裝滿帶走，讓她超傻眼直呼「出國真的不要這麼丟臉」，貼文掀起網友討論。

一名女網友在臉書「爆怨2公社」發文，出國旅遊在飯店的餐廳吃早餐，遇到一群大媽旅行團，拿著塑膠袋裝滿小麵包、茶包等等，刷新她的三觀，「飯店早餐自助式是在餐廳吃，出國不要這麼貪小便宜吧，我能確定是台灣團」。

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她提到，大媽的行徑就連服務生都很傻眼，但只要空了，就會立刻補上麵包跟茶包，「然後補完立馬又空了，在台灣就算了，出國真的不要這麼丟臉，麵包、茶包又不貴」。

貼文一出，大媽超誇張的行徑眾人喊扯，「能A就A的心態」、「別懷疑！很多台灣人在國外誇張得很」、「這種貪小便宜不要臉的人非常多，能偷拿多少算多少，覺得自己賺到了可能還會去跟婆媽團炫耀說我去哪裡拿了什麼什麼」、「好市多就可以看到了，不用特別出國」。

另外也有網友分享曾看過的景象，「大媽不分國籍...果醬茶包糖包抓一堆，隨身的水壺裡飲料或咖啡要裝滿，公廁衛生紙狂抽，自助吧的菜一出跟餓死鬼沒兩樣一直搶」、「某些長輩還把試吃品，裝滿口袋和包包，結果什麼都沒買」、「我這邊還有火鍋店看過客人自己帶保溫鍋來偷帶湯底」、「我還遇過同團的（台灣大媽）拿一大袋塑膠袋去飯店廁所裝衛生紙」。

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