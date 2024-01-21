台南綉溪安平飯店開幕　黃偉哲：旅宿業蓬勃發展

▲台南安平「綉溪安平」飯店21日開幕，市長黃偉哲受邀親臨祝賀。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2024年對台南市而言別具意義，適逢台南400，包括台灣燈會、台灣國際蘭展等一連串展演活動陸續登場，坐落於安平的「綉溪安平」飯店21日開幕，趕赴這場盛典，市長黃偉哲受邀號埆場祝賀福客盈門，盼為來台南的旅人提供放鬆休憩落腳處，見證台南觀光開啟新篇章，市議員楊中成、李啟維亦到場祝賀。



黃偉哲表示，台南的古都文化特色鮮明，吃、喝、玩、樂選擇多元，這也讓在地旅宿業相當發達，光是2023年1至10月，營業額就達到107億元，有了綉溪安平飯店加入成為生力軍，相信能讓到訪台南的旅客，有更多優質的住宿選擇。南市府除了站在消費者立場持續為住宿安全把關外，也會積極輔導更多優質旅宿加入。





綉溪安平董事長陳思吟表示，綉溪安平在命名上，「綉」有繪飾華美的寓意，「溪」則代表水涯與渡船處，期待與旅客回味安平古今之美；以「休息」為主要理念，期待旅人踏進綉溪時，細嚐綉溪用心打造的每一分美好，感受到真正的休養生息。建築外觀設計上，為致敬百年歷史的安平古堡，選用紅磚、黑瓦與白牆建造，帶著旅客從意象出發，品味安平的人文、地貌及漁港生活。



觀光旅遊局長林國華指出，截至2023年底，台南市整體旅宿業家數已達860家，相較於2018年底，大幅成長66％。全市住宿業2023年1月至10月銷售額高達107億元，不斷刷新歷史新高。





林國華感謝陳思吟董事長的努力與用心，提供來台南留宿安平的全新選擇。近年來，安平區有福爾摩沙遊艇酒店及雅樂軒酒店等指標性旅館加入，該行政區旅宿總家數達161家，為台南數一數二旅宿密集行政區之一。綉溪安平緊鄰安平樹屋暨原德記洋行，步行幾分鐘就可造訪安平古堡與安平老街，飯店共有42間房間，每間都有不同的設計理念，別具巧思，值得旅客細細品味。





觀旅局將持續關注安平的觀光發展，結合億載金城、安平老街、安平遊憩碼頭、安平古堡及安平樹屋等景點，以文化創意提供更多元的觀光遊憩方式，歡迎遊客來台南旅遊。