遊客iPhone被猴子綁架　「以物易物」成功換回手機

圖文/CTWANT

新竹市立動物園先前也民眾去逛時發現園的猴子居然會滑手機,而且還是一隻iPhone,讓網友笑說「現在連玩具都這麼高檔」!近日,則是有遊客到印度溫達文神廟旅遊時,手機被猴子搶走,結果遊客最後是透過「以物易物」的方式,成功讓猴子歸還手機。

▲遊客手機被猴子搶走了,結果透過「以物易物」的方式成功拿回手機。(圖/翻攝自IG)

從民眾PO在社群平台的影片可見,當時遊客的iPhone被猴子搶走了,而且猴子帶著它跑到了牆上,遊客無法接近,於是他決定把一罐飲料拋向上方的猴子,由於第一次沒有拿到,猴子第二次見到飲料又飛了上來,於是立馬接過飲料後扔掉手機便離開。

Viral Video: Monkey Steals Man's iPhone at Vrindavan Temple, Watch the video to see How he gets it Back.#Vrindavan #Temple #iPhone pic.twitter.com/hjru2Jl1ZR