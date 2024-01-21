遊客iPhone被猴子綁架　「以物易物」成功換回手機

▲遊客手機被猴子搶走了，結果透過「以物易物」的方式成功拿回手機。（圖／翻攝自IG）

圖文／CTWANT

新竹市立動物園先前也民眾去逛時發現園的猴子居然會滑手機，而且還是一隻iPhone，讓網友笑說「現在連玩具都這麼高檔」！近日，則是有遊客到印度溫達文神廟旅遊時，手機被猴子搶走，結果遊客最後是透過「以物易物」的方式，成功讓猴子歸還手機。

▲遊客手機被猴子搶走了，結果透過「以物易物」的方式成功拿回手機。（圖／翻攝自IG）

從民眾PO在社群平台的影片可見，當時遊客的iPhone被猴子搶走了，而且猴子帶著它跑到了牆上，遊客無法接近，於是他決定把一罐飲料拋向上方的猴子，由於第一次沒有拿到，猴子第二次見到飲料又飛了上來，於是立馬接過飲料後扔掉手機便離開。

Viral Video: Monkey Steals Man's iPhone at Vrindavan Temple, Watch the video to see How he gets it Back.#Vrindavan #Temple #iPhone pic.twitter.com/hjru2Jl1ZR — CITY INOX (@city_inox) January 16, 2024

根據英國《每日星報》報導，有國外網友日前到印度溫達文神廟旅遊時，手機卻被猴子搶走了，結果是透過這種「以物易物」的方式，成功讓猴子歸還手機，而飲料換手機的過程也被分享到IG上，吸引了超過65萬人次瀏覽。

對此，有網友表示，「猴子實在太聰明了」，「牠們都已經懂得以物易物了」、「猴子對如何獲取食物開發出了新的方式」、「去旅遊還要先了解猴子喜歡什麼東西」。

先前，在新竹市立動物園也出現過猴子滑手機的場面，仔細一看牠手上的還不是普通手機，而是一支iPhone，太陽太大時，猴子甚至拿來遮太陽，不少人還誤以為這是動物園設計的橋段，讓猴子現場玩iPhone秀兩手，不過根據園方回應，「推測應該是民眾不小心掉到猴子園區」。

Watch: Monkey Steals Man's iPhone At Vrindavan Temple, Returns It After A 'Deal' https://t.co/Yv7TQQJK7e pic.twitter.com/L1ufxM6mlx — NDTV (@ndtv) January 17, 2024

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