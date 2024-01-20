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菲律賓五星飯店1千搞定！他怒「國旅把台人當豬宰」　大票逆風狂噴

▲▼端午連假桃園機場人潮,桃園機場,桃機,出國,自由（圖／記者李姿慧攝）

▲不少人覺得國旅太貴，紛紛跑出國玩。（示意圖／記者李姿慧攝）

記者朱祖儀／綜合報導

近年來國旅經常被詬病貴又難玩，尤其住宿費被認為不合理。一名網友就說，最近準備要去菲律賓玩，結果看飯店發現，當地的五星級飯店一晚只要1000元左右，反觀台灣的住宿，不禁氣喊「國旅把台灣人當豬宰」。不過文章曝光後，有多數網友不挺，表示「物價有差啊」、「台灣也有CP值高的好嗎？」

原PO在Dcard發文表示，最近計畫要去菲律賓旅遊，於是上訂房網站看看當地的飯店，結果發現五星級飯店和知名渡假村，一晚只要1000元左右就能搞定，反觀台灣隨便一家民宿一晚就要1000多元，氣喊「真的是把台灣人當豬宰，不如出國爽爽玩」，也好奇現在還有人會選擇國旅嗎？理由是什麼？

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▲▼屏東墾丁大街過去人潮。（圖／記者蔡玟君攝）

▲原PO好奇，大家還會選擇國旅嗎？（示意圖／記者蔡玟君攝）

不少人表示，「沒時間、只能兩天一夜的話會」、「台灣不能玩假日，玩假日超級貴，台灣玩平日其實住宿蠻便宜的，自從我體驗到平日一到四出遊之後，就很少假日出門玩了」、「不太會，也是因為飯店太貴，覺得不值得」、「假期短會選擇國內旅遊」。

但也有眾多網友不支持原PO論點，「出國是不用時間不用機票嗎」、「物價水平差這麼多是要怎麼比」、「如果喜歡大自然，台灣的花東、宜蘭，北橫跟中部的山區民宿都非常好玩，如果要在國外玩大自然的旅程，價格就非常非常貴」、「並不是所有國外住宿都便宜，你只是講了消費生活水平不高的國家住宿當然不貴，我們去年台灣環島+離島連續玩了15天超棒」、「明明台灣也有很多便宜CP值又高的民宿或飯店啊！多比較吧」。

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