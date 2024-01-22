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請P圖大神「移走大媽」3萬名網友朝聖！釣出本尊：逛老街居然會紅

▲▼ 。（圖／翻攝自FB／P圖公社）

▲網友搞笑P圖，左為原圖。（圖／翻攝自FB／P圖公社）

記者施怡妏／綜合報導

每到觀光景點總是人山人海，想拍出乾淨的照片好難，不少人會將照片PO上網，請專業的網友幫忙P圖，把照片中的路人移走，有網友PO出兒子在老街的照片，下半身卻被前方的阿姨擋住，請網友幫忙把大媽移走，意外引發許多搞笑照，貼文掀起熱論，還釣出阿姨本尊留言「你兒子蠻帥的喔」。

一名女網友在臉書「P圖公社」發文，貼出兒子在深坑老街的照片，笑容100分，但下半身被前方的阿姨擋住，「就是尷尬了點，希望大神可以幫我把阿姨移走，謝謝大家」。

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▲▼ 。（圖／翻攝自FB／P圖公社）

▲▼網友發揮創意。（圖／翻攝自FB／P圖公社）

▲▼ 。（圖／翻攝自FB／P圖公社）

網友發揮創意PO出搞笑圖，有網友笑喊「笑得這麼好看，應該要站在前面來」，將阿姨跟男生的臉互換；有網友在照片上複製4個阿姨，直呼「男主那麼帥，需要有四朵花保護」、「阿姨聽到你要消除她，她很生氣，刻意叫她雙胞胎妹妹過來一起擋」；有網友貼上員警搞笑說「報請警方處理，正在開勸導單中，也提醒阿姨不要擋到他人拍照了」；還有網友將照片後製成影片，讓阿姨與男生跳起「科目三」。

▲▼ 。（圖／翻攝自FB／P圖公社）

▲意外釣出阿姨留言。（圖／翻攝自FB／P圖公社）

貼文發出一周，已有3.6萬人點讚，留言超過4千則，還釣出照片上的阿姨留言，「嗨大家好我就是被踢的那個阿姨，不知道去逛個老街會紅哈哈哈哈哈哈，這個社團太好笑了」。

原PO見狀後，也在底下留言，「姐姐好，那天站很遠拍照不小心拍到妳了，我家孩子怕生一直很尷尬的笑，我又要拍他一張人群中的照片，他才配合我拍照，這張笑容很自然想說拿來玩一下，結果熱鬧了，希望妳不要介意」。阿姨則回覆，「不會的，感覺蠻有趣，是我比較不好意思，沒看到你們在拍照，你兒子蠻帥的喔」。

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