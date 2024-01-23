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台南市勞工局、飯店業者攜手公益送暖　慰問職災弱勢勞工

▲台南市勞工局23日與富野集團旗下關子嶺溫泉會館員工代表，共同前往探視慰問2戶職災弱勢勞工家庭，並致贈慰問金共7萬元。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市勞工局23日與富野集團旗下關子嶺溫泉會館員工代表，共同前往探視慰問2戶職災弱勢勞工家庭，並致贈慰問金共7萬元。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市勞工局關懷轄區內因職災而讓家庭陷入困境的弱勢勞工，23日與富野集團旗下關子嶺溫泉會館員工代表，共同前往探視慰問2戶職災弱勢勞工家庭，並致贈慰問金共7萬元，讓這些遭逢意外的弱勢勞工家庭，暫解燃眉之急並過好年，也落實黃偉哲市長「希望家園」施政理念，將溫暖遞送至每個家庭。

▲台南市勞工局23日與富野集團旗下關子嶺溫泉會館員工代表，共同前往探視慰問2戶職災弱勢勞工家庭，並致贈慰問金共7萬元。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南關子嶺勞工育樂中心2023年重新招商，由富野集團旗下的關子嶺富野溫泉會館取得經營管理權，富野除每年固定提撥回饋金做為勞工團體發展基金外，並加碼每月提撥3萬元存入專戶作為職災弱勢勞工慰問金，針對家境困苦又遭逢職災事故，導致生活陷入困境之勞工家庭提供慰助。

富野集團表示，非常認同黃偉哲市長「希望家園、弱勢優先」的施政理念，更願意承擔企業社會責任，秉持回饋社會的精神，希望能對更多的弱勢家庭有所幫助。

▲台南市勞工局23日與富野集團旗下關子嶺溫泉會館員工代表，共同前往探視慰問2戶職災弱勢勞工家庭，並致贈慰問金共7萬元。（圖／記者林東良翻攝，下同）

23日關懐個案為居住於歸仁區的陳姓勞工，今年62歲的陳先生於2017年4月28日從事水電工作發生意外，造成腦部受傷，須靠呼吸器維持生命，雖狀況穩定，但至今仍是植物人狀態。案妻為照顧智能障礙的兒子無法工作，生活上僅靠著相關津貼與補助維生，每月還必須支付租屋租金和醫療費用，亟需經濟援助。

▲台南市勞工局23日與富野集團旗下關子嶺溫泉會館員工代表，共同前往探視慰問2戶職災弱勢勞工家庭，並致贈慰問金共7萬元。（圖／記者林東良翻攝，下同）

另一關懷個案為居住於大內區的33歲楊姓勞工，楊先生於2023年11月14日從事燈具配管工作時墜落，現場昏迷，導致大腦受損，有意識障礙，並氣切使用鼻胃管灌食，治療期間入住加護病房30日，普通病房20日，目前已轉護理之家照護。案主未婚，案父已過世，案母家管，案主原為家中經濟來源之一，卻遭逢職災無法工作，家庭經濟陷入困境。

勞工局長王鑫基表示，職業災害所導致的死亡、失能或傷病，往往造成罹災勞工或家屬心中永遠的哀痛，並面臨全家生活頓失倚靠、身體復原及重返職場之種種問題，因此，針對職災勞工家庭所面臨之困境，勞工局指派專業服務人員主動協助，提供有關職災法令及權益諮詢、心理支持、經濟補助等協助，期能支援職災勞工，更盼能成為工傷家庭最溫暖的依靠。

王鑫基局長也特別感謝關子嶺富野溫泉會館共同協力，為職災勞工盡一份心力，給予實質經濟援助及到府關懷，也呼籲事業單位要提供安全的工作環境，勞工朋友從事工作，包括通勤之交通行車安全都要注意，避免職災事件發生。

民眾若有職災勞工相關權益或需協助事項，可洽諮詢職災勞工專服員專線:06-6377337民治市政中心；06-2991111＃8535、8538、1036、7783永華市政中心。

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