30年玩具大廠宣布倒閉！　解散全部員工　

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大陸 大陸焦點 特派現場

中國30年玩具大廠「達琦華聲」宣布倒閉！　解散全部員工

▲▼深圳達琦華聲電子（深圳）有限公司宣布停工停產 。（圖／翻攝百度、微博）

▲深圳達琦華聲電子（深圳）有限公司宣布停工停產 。（圖／翻攝百度、微博）

記者邱晟軒／綜合報導

又有一家中國電子大廠倒下！根據陸媒報導，中國深圳龍崗一家經營30年、生產工人達2000名的達琦華聲電子（深圳）有限公司日前發佈停業聲明，宣布即日起停產停業、全員解​​散。其代工客戶包括迪士尼、美泰兒等全球知名玩具公司。

綜合陸媒報導，達琦華聲電子（深圳）有限公司1月13日發布聲明，表示近幾年因受制於新冠疫情及當前的經濟大環境惡劣，公司面臨嚴重的經營壓力，早已收入無法支撐開支，一直處於虧損狀態，經公司各方努力，目前仍無改觀。

▲▼達琦華聲電子本月12日發佈停工停產通知函 。（圖／達琦華聲）

聲明進一步表示，鑑於此，公司不得不做出停產停業的艱難決定，即日起公司將不再生產，全員解散。針對員工及管理階層2023年12 月前拖欠的薪資，公司已向多方籌借，將會盡量發放。各位員工及管理階層已支付多年所涉及的經濟補償，公司同意由政府出面依法律程序將設備、物品拍賣予以發放。

據悉，達琦華聲電子（深圳）有限公司隸屬於香港達琦電子實業有限公司，1994年在深圳市龍崗區龍城街道設立大陸工廠，主要以研發、生產、銷售電動玩具、高級電子消耗產品等；產品行銷美國、日本、歐洲、澳洲等國家和地區。代工客戶包括「迪士尼（Walt Disney）」、美國玩具巨擘「美泰兒（Mattel）」、日本玩具公司TOMY等知名玩具公司。

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