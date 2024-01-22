中美農業部長恢復會談　陸近日已採購近30萬噸美國大豆

▲1月18日，中國農業農村部長唐仁健與美國農業部部長維爾薩克共同主持召開中美農業聯委會第七次會議。（圖／翻攝自大陸農業農村部網站）

記者鄭思楠／綜合報導

舊金山習拜會後，中美關係回暖，兩國進一步展開農業合作。美國農業部網站當地時間1月19日公布大豆銷售每日報告。報告稱，來自私人出口商的數據顯示，美國向中國銷售了29.7萬噸大豆，於2023/2024銷售年度交付。

路透社稱，根據美國相關法規，美國農業部被要求公開發布從出口商取得的總銷售數據。這是自去年12月19日以來，美國農業部首次根據「每日報告規則」公布的大豆銷售情況；也是自12月15日以來，美國農業部首次公布的出口至全球最大大豆買家（即中國）的大豆銷售情況。

美國農業部數據顯示，2023至2024銷售年度（始於9月1日），中國已訂購了2,020萬噸的美國大豆，低於去年同期的2,720萬噸。另根據中國海關總署公布數據，2023年1至12月，中國進口大豆總量為9,940.9萬噸，年比2022年的8,921.8萬噸上升11.4%。

公告發布前一天（18日），中國農業農村部長唐仁健在華盛頓與美國農業部部長維爾薩克共同主持召開中美農業聯委會（以下簡稱「聯委會」）第七次會議。根據中國農業農村部網站消息，這次會議重啟中美農業合作機制。

會後，美國農業部發布聲明表示，這是中美農業聯委會自2015年以來舉行的首次會議。該委員會成立於2003年，旨在協調中美農業雙邊交流與合作。

美國農業部部長維爾薩克在聲明中指出，他期待與中方進一步的交流與合作，繼續建立一種關係，「以擴大和改善美國農民和牧場主在中國這個重要農產品出口市場的市場准入機會」。

中國是全球大豆的主要進口國，目前大豆進口量佔國際大豆產量的三分之一，佔全球大豆貿易量的60%以上。2013年後，巴西超過美國成為中國大豆進口第一來源地，進口比重不斷增加。