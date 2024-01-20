老司機「在家看爽片」遭拘留15天　他怒提國賠！

▲中國一名男子在家看成人片，竟被拘留15天外加罰款。（示意圖／翻攝自pixabay）

文／CTWANT

隨著時代的開放，許多人都會觀看成人片，只要適當就不會影響身心發展。不過，中國有一名男子，在家觀看下載的影片，沒有散播色情訊息，卻被警方處行政拘留15天，並開罰3000元人民幣（約1.3萬新台幣），引發外界關注和討論。

這名男子住在吉林省松原市，平日沒什麼交際，也沒有女朋友，每天工作結束，大部分時間就是宅在家，也會觀看「小電影」，事發當下他正在看片，突然聽到敲門聲，應門後看到屋外站了3名警察，還沒反應過來，其中一人就直接打開電腦，翻看了起來，接著向他表示：「你涉嫌在網際網路上複製不雅物品，跟我們走一趟吧」。

無論男子怎麼解釋，警察態度仍相當強硬，將他帶去派出所，調查發現電腦共有95部「小電影」，最後認定他違反《治安處罰條例》第68條，「製作、運輸、複製、出售、出租不雅物品」，應處10至15日拘留，可以併處3000元（人民幣）以下罰款；情節較輕者，處5日以下拘留或500元（人民幣）以下罰款。

▲男子找律師申訴，最後撤銷開罰。（示意圖／翻攝自pixabay）

雖然沒有散播或轉發痕跡，但因為數量龐大，男子被拘留15天、罰款3000元（人民幣），電腦也被扣押。這樣的結果讓男子不服，找了律師很快遞交行政覆議書，包括3個警察沒有出示搜索票，因此程序上違法、扣押電腦當成作案工具，沒有任何法律依據、下載影片只供自己觀看，不具社會危害性。

隔天覆議結果出爐，法院認為警察機關有權對違反治安管理處罰法的行為進行調查和處罰，因此並沒有不法，但下載影片的行為，造成社會影響輕微，警方的行政處罰失當，應予以撤銷。因此，男子的電腦和罰款都被退回，但他卻高興不起來，「那我失去的15天怎麼辦？」對此當局回應，男子可以申請國家賠償，討回應有的權利。

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