2023年台灣往來大陸人次「約300萬人」　不到疫情前的1／4

▲廈門航空。（圖／CFP）

文／中央社

根據中國大陸官方發布，2023年台灣往來大陸約300萬人次，雖比2022年大幅上漲7.4倍，但還不到2019年疫情前的1/4。2019年，台灣來往大陸為1227.8萬人次。

中國國家移民管理局今天召開例行新聞發布會，通報2023年移民管理工作主要數據和工作情況。

中國國家移民管理局新聞發言人張寧通報，2023年累計查驗出入境人員4.24億人次，比2022年增加266.5%；其中大陸居民2.06億人次、港澳台居民1.83億人次、外國人3547.8萬人次，比2022年分別上升218.7%、292.8%、693.1%。

▲2019年，台灣來往大陸為1227.8萬人次。（圖／CFP）

她指出，2023年共簽發普通護照1842.8萬本，往來港澳台通行證件及簽註8609萬本件、外國人簽證證件170.5萬本次，比2022年分別上升1625.4%、1318%、158.3%。

張寧答覆記者提問時表示，在兩岸人員往來方面，2023年台灣民眾來大陸人數快速恢復，較2022年上漲7.4倍，但她並未公布具體人次。

中國大陸國台辦17日舉行例行記者會，國台辦發言人陳斌華表示，2023年兩岸人員往來和各領域交流快速回溫、持續熱絡。「2023年兩岸往來約300萬人次，其中台灣來大陸較上年增長7.4倍。」

根據中國公安部2020年1月6日通報，2019年台灣居民來往大陸為1227.8萬人次。

張寧今天還提到，為深入貫徹落實「關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路 建設兩岸融合發展示範區的意見」，國家移民管理局推出10項出入境政策措施於今年正式實施，實施首日在福建高校任教的台胞就已經獲發定居證。政策實施10餘天時間，已經有600餘名台灣民眾享受到來往大陸通行證件「網上辦」、「口岸辦」等便利措施，1萬餘人次台灣民眾透過福建口岸快捷通道順暢通關。

她說，下一步，國家移民管理局將充分發揮職能優勢，持續創新出入境管理服務，促進港澳更好融入國家發展大局，助力兩岸各領域融合發展。