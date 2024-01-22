　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸寒流、大風、暴雪三預警齊發！　最低氣溫「0℃線」將南壓到廣東

記者廖翊慈／綜合報導

大陸迎來2024年首場寒流，昨（21）晚開始，長沙、南昌等地迎降雪。中央氣象台今（22）日6時發布寒流藍色預警、大風藍色預警、暴雪黃色警報。明（23）日最低氣溫「0度線」將南壓到廣西北部及廣東北部一帶。

▲寒流、暴雪、大風三預警齊發。（圖／翻攝自微博）

▲大陸南部地區明顯降溫。（圖／翻攝自微博）

寒流藍色預警：

受強冷空氣影響，預計，1月22日08時至1月23日20時，東北地區東部、江南中南部、華南中東部、雲南東部等地將降溫6～8℃，其中，吉林東部局地降溫可達10～12℃。1月23日最低氣溫0℃線將南壓到廣西北部及廣東北部一帶。23日及24日，江南、華南北部、貴州等地的最低氣溫可達-8～-1℃，華南中南部可達0～8℃。

▲寒流、暴雪、大風三預警齊發。（圖／翻攝自微博）

▲中央氣象局今早發布寒流藍色預警。（圖／翻攝自微博）

暴雪黃色警報：

預計1月22日14時至1月23日14時，湖南東南部、江西中南部、浙江南部、福建北部及西部、廣東西北部等地部分地區有大雪，局地有暴雪（10～12毫米），上述地區新增積雪深度2～6公分，局部可達8公分以上。貴州西南部、雲南東部、廣西北部等地局地有凍雨。

▲寒流、暴雪、大風三預警齊發。（圖／翻攝自微博）

▲中央氣象局今早發布暴雪黃色警報。（圖／翻攝自微博）

強風藍色預警：

預計，1月22日08時至23日08時，遼寧南部、內蒙古中部、山東半島、江蘇沿海、上海、浙江沿海、福建沿海、廣東沿海及新疆南疆盆地和東部、甘肅河西等地有5～6級、陣風7～8級的大風；黃海大部海域、東海大部海域、台灣海峽、台灣以東洋面、巴士海峽、北部灣、南海北部及中部偏北海域將有7～8級、陣風9～10級的偏北至東北風，其中台灣海峽部分海域風力可達9級、陣風10～11級。

▲寒流、暴雪、大風三預警齊發。（圖／翻攝自微博）

▲中央氣象局今早發布強風藍色預警。（圖／翻攝自微博）

報導指出，多地開啟「天寒地凍」模式，南方多個城市迎來今年的初雪，南部民眾們紛紛出門觀賞難得白靄靄的景色。

▲南昌下雪。（圖／翻攝自微博）

▲南昌下雪。（圖／翻攝自微博）

ET快訊
快訊／法官「再5分鐘」舔胸性騷2女　現身法院淪被告
「通訊診察治療」新制！擴增至10類對象　247萬人受惠
住持迷上人妻直播主！「破戒開房」爽翻天
知名魔術師魔術手法下藥　撿屍醫美女業務
快訊／超哥道歉文消失了！　疑遭刪除
快訊／「辣杯杯」爆查封　陶晶瑩火大開嗆了
快訊／才剛交保　超哥現身機場準備出國
被嗆沒用的8席　黃國昌舉2例打臉柯建銘
正妹老師被偷拍外流3平台！曝解決方法：全下架了
快訊／長榮機師罷工投票！　票數過半
快訊／日圓現鈔再降！　近一個半月新低點
快訊／當傅崐萁面表態　朱立倫稱清清白白：給我一個院長韓國瑜
綠議員同框超哥被出征！　超哥親曝「兩人真實關係」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸公布人均可支配收入　上海、北京首次突破34萬元

雲南清晨山體滑坡！房屋被壓爛「44人被埋」　拍攝者：看着心痛

河南國小火災「宿舍遭上鎖」13童被活活燒死！生前趴窗上哭喊媽媽

多人跳「科目三」進醫院！醫師籲5類人勿嘗試：超出正常關節活動

陸寒流、大風、暴雪三預警齊發！　最低氣溫「0℃線」將南壓到廣東

陸「哈佛女孩」因「雞娃教育」爆紅　高中特招赴美20年後現狀曝

住持迷上人妻直播主！「破戒開房」爽翻天　結果被偷拍下場超慘

人妻懷孕3個月！丈夫卻天天「孕吐」狂瘦5公斤　醫笑：可能感情好

中共少將：台灣問題必須做最壞打算　「捍衛領土絕不手軟」

陸地方債問題升溫　外媒：中央下令「基建項目」停止或推遲

Toyz「連拋3問句」遭吃拳頭　出院告超哥殺人未遂等4罪

超哥認沒忍住「使出超派鐵拳」　就算時間倒轉...還是會揍Toyz

超哥被起底岳父母是警界高層　交保坦然：一人做事一人當

Toyz做完筆錄畫面曝光！　由蹦闆攙扶之下離開警局

婁峻碩認和焦凡凡「有避孕」　曝婚禮進度：應該不會在台灣

尼克星分析Toyz打輸超哥　「重心被控制、警覺性差」

超派！Toyz當街遭超哥痛毆　疑因不滿餐廳遭批評動手

看完Toyz當街被打片　館長：打人百分之一萬不對

岳母是警界高層！超哥坦然：一人做事一人當　老婆搭保時捷接他

超哥道歉了！坦言昨天沒忍住：用「超派鐵拳」揍了他一頓

陸公布人均可支配收入　上海、北京首次突破34萬元

雲南清晨山體滑坡！房屋被壓爛「44人被埋」　拍攝者：看着心痛

河南國小火災「宿舍遭上鎖」13童被活活燒死！生前趴窗上哭喊媽媽

多人跳「科目三」進醫院！醫師籲5類人勿嘗試：超出正常關節活動

陸寒流、大風、暴雪三預警齊發！　最低氣溫「0℃線」將南壓到廣東

陸「哈佛女孩」因「雞娃教育」爆紅　高中特招赴美20年後現狀曝

住持迷上人妻直播主！「破戒開房」爽翻天　結果被偷拍下場超慘

人妻懷孕3個月！丈夫卻天天「孕吐」狂瘦5公斤　醫笑：可能感情好

中共少將：台灣問題必須做最壞打算　「捍衛領土絕不手軟」

陸地方債問題升溫　外媒：中央下令「基建項目」停止或推遲

女花200加便餐會員「一次要50顆蛋」　被拒飆高音怒：不然退1千

裸背「憲嫂」租北市古蹟開酒館　與房東鬧翻提告！結果出爐

曾嘆手頭緊…夫妻帶3稚子走上絕路！爺嬤心碎趕赴認屍：無法諒解

只有5天！超商現烤雞腿「買1送1」　加碼爽吃限量明太子小龍蝦堡

設低溫假標準？蔣萬安：由各校掌握實際需求　需放假就提報教育局

Steam《除毛》模擬遊戲進精神時光屋？玩家1.5小拔5000跟腿毛

大谷翔平悲傷數據「53轟」都輸球第一名　日媒：即將逃離惡夢

長榮機師取得罷工權！回顧航空業3次大罷工　影響旅客逾47萬人次

「屠宰場去骨機」突然啟動！　美16歲員工慘遭捲入身亡

林騰鷂／全面修復被民進黨敗壞的國會功能

活了27年！老爸破天荒「搶曬衣服」　女兒震驚...低頭見「圓形魔陣」秒笑歪

大陸熱門新聞

中共少將：台灣問題必須做最壞打算

住持迷上人妻直播主！破戒開房爽翻天

陸「哈佛女孩」因「雞娃教育」爆紅 高中特招赴美20年後現狀曝

老師期末評語「畫了全班學生」！還作詩

黃仁勳脫皮衣！赴陸「穿東北大花」熱舞

人妻懷孕3個月！丈夫天天「孕吐」狂瘦5公斤

流浪貓放養猴子區　陸動物園遭投訴

中國經濟復甦困境　2024年續陷4難題

地方債問題升溫　陸下令基建停止或推遲

電梯故障「吃人」　男剩「半條腿」在外面

唱不到3次！張學友時隔29年再唱《偷心》

各國賀賴清德當選！陸官媒：操弄話術

多人跳「科目三」進醫院！醫師籲5類人勿嘗試

老司機「在家看爽片」遭拘留15天　他怒提國賠！

更多熱門

相關新聞

睽違3年　陽明山有望再降雪

睽違3年　陽明山有望再降雪

寒流南下影響，氣象署預測，北部和宜蘭1000公尺、其他地區2500到3000公尺以上高山有機會降雪。文化大學大氣系教授周昆炫今天在臉書貼文表示，根據預報顯示，陽明山山區的竹子山、大屯山、七星山都有降雪機會，且預測這波雪應該可以維持個2、3天，大家不用急著上山。

低溫假應有基本標準！氣象專家憂

低溫假應有基本標準！氣象專家憂

3縣市大雨！今「全台有雨」越晚越冷　明急凍3天探5℃↓

3縣市大雨！今「全台有雨」越晚越冷　明急凍3天探5℃↓

濕冷寒流來襲！專家示警：部分山區將大雪紛飛

濕冷寒流來襲！專家示警：部分山區將大雪紛飛

何種情況能放低溫、高溫假？6大QA一次看

何種情況能放低溫、高溫假？6大QA一次看

關鍵字：

大陸中央氣象台寒流大風預警暴雪預警氣溫

讀者迴響

熱門新聞

即／高雄傳5死命案　夫妻與3孩陳屍租房

暴打Toyz　鄉民：超哥早狠撂一句

同事聯繫不上人急報案　驚見28歲夫妻與3幼子陳屍在床

最強寒流來襲！　北市陽明山國小宣布：周二、周三放低溫假

陶子一招想強吞「辣杯杯」合夥人　法官打臉查封

開「保時捷凱燕」接超哥！駕駛身分曝光

柯佳嬿加入陸經紀公司！　「同門全小咖」網一面虧

鄉民起底超哥黑歷史　推醫護打警衛

疑經濟壓力！高雄一家五口亡最小才3歲

吃過超哥的海鮮！部落客自認孬：只發限動怕被打

知名台籍街頭藝人「氣球人」澳洲身亡

「台灣波神」張永歆遊日被找下海拍AV！　認開價600萬

超皮！孫生模仿「Toyz被打坐路邊」2萬人按讚

Toyz遭質疑愛嫌　鄉民列清單讚：不是亂噴

Toyz照劇本演卻被超哥打破頭？　圤智雨「抓包失誤」

更多

最夯影音

更多
Toyz「連拋3問句」遭吃拳頭　出院告超哥殺人未遂等4罪

Toyz「連拋3問句」遭吃拳頭　出院告超哥殺人未遂等4罪
超哥認沒忍住「使出超派鐵拳」　就算時間倒轉...還是會揍Toyz

超哥認沒忍住「使出超派鐵拳」　就算時間倒轉...還是會揍Toyz

超哥被起底岳父母是警界高層　交保坦然：一人做事一人當

超哥被起底岳父母是警界高層　交保坦然：一人做事一人當

Toyz做完筆錄畫面曝光！　由蹦闆攙扶之下離開警局

Toyz做完筆錄畫面曝光！　由蹦闆攙扶之下離開警局

婁峻碩認和焦凡凡「有避孕」　曝婚禮進度：應該不會在台灣

婁峻碩認和焦凡凡「有避孕」　曝婚禮進度：應該不會在台灣

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面