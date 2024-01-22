陸寒流、大風、暴雪三預警齊發！　最低氣溫「0℃線」將南壓到廣東

記者廖翊慈／綜合報導

大陸迎來2024年首場寒流，昨（21）晚開始，長沙、南昌等地迎降雪。中央氣象台今（22）日6時發布寒流藍色預警、大風藍色預警、暴雪黃色警報。明（23）日最低氣溫「0度線」將南壓到廣西北部及廣東北部一帶。

▲大陸南部地區明顯降溫。（圖／翻攝自微博）

寒流藍色預警：

受強冷空氣影響，預計，1月22日08時至1月23日20時，東北地區東部、江南中南部、華南中東部、雲南東部等地將降溫6～8℃，其中，吉林東部局地降溫可達10～12℃。1月23日最低氣溫0℃線將南壓到廣西北部及廣東北部一帶。23日及24日，江南、華南北部、貴州等地的最低氣溫可達-8～-1℃，華南中南部可達0～8℃。

▲中央氣象局今早發布寒流藍色預警。（圖／翻攝自微博）

暴雪黃色警報：

預計1月22日14時至1月23日14時，湖南東南部、江西中南部、浙江南部、福建北部及西部、廣東西北部等地部分地區有大雪，局地有暴雪（10～12毫米），上述地區新增積雪深度2～6公分，局部可達8公分以上。貴州西南部、雲南東部、廣西北部等地局地有凍雨。

▲中央氣象局今早發布暴雪黃色警報。（圖／翻攝自微博）

強風藍色預警：

預計，1月22日08時至23日08時，遼寧南部、內蒙古中部、山東半島、江蘇沿海、上海、浙江沿海、福建沿海、廣東沿海及新疆南疆盆地和東部、甘肅河西等地有5～6級、陣風7～8級的大風；黃海大部海域、東海大部海域、台灣海峽、台灣以東洋面、巴士海峽、北部灣、南海北部及中部偏北海域將有7～8級、陣風9～10級的偏北至東北風，其中台灣海峽部分海域風力可達9級、陣風10～11級。

▲中央氣象局今早發布強風藍色預警。（圖／翻攝自微博）

報導指出，多地開啟「天寒地凍」模式，南方多個城市迎來今年的初雪，南部民眾們紛紛出門觀賞難得白靄靄的景色。

▲南昌下雪。（圖／翻攝自微博）