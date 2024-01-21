中國經濟復甦困境　2024年續陷4難題

▲人民幣。（圖／CFP）



文／中央社台北21日電

中國經濟復甦態勢不明朗，2024年將繼續受到地方債務（debt）、通貨緊縮（deflation）、金融去風險化（de-risking）、人口結構（demographics）等4「D」影響。

中國國家統計局日前公布統計資料，2023年國內生產毛額（GDP）總額人民幣126兆582億元（約新台幣554.65兆元）、年增率5.2%。

南華早報（SCMP）報導指出，地方債務、通貨緊縮、金融去風險化、人口紅利不再等問題將在今年繼續地困擾中國經濟成長；儘管去年經濟成長率達5.2%，市場對於世界第二大經濟體復甦依舊擔憂。

地方債務高築與房地產等重點產業榮景不再有關。房地產、家電、建築、材料等相關產業過去占中國經濟產出約1/4；近年來，這些重點產業受挫連連，恆大、碧桂園等主要房地產開發商爆發債務危機。

中國政府數據資料顯示，去年中國房地產開發投資年減9.6%、施工總面積年減1.5%、銷售總額年減6.5%；去年房地產業增加價值占GDP5.8%，創下多年來新低。房地產開發商正等待資金挹注，以期擺脫財務危機。

房地產業不景氣連帶地使地方政府稅收、土地銷售銳減，地方政府陷入債務危機。中國財政部數據資料顯示，截至去年11月底止，地方債務確認餘額人民幣40.6兆元，年增16%。

中國消費者物價指數（CPI）年增率去年12月年減0.3%，從去年10月開始，這是連續第3個月下滑，凸顯內需不振，通貨緊縮壓力加大。生產者物價指數（PPI）年增率去年12月年減2.7%，連續第15個月下降，顯示出口訂單數量下滑、上游生產活動疲乏。

北京大學國家發展研究院長姚洋表示，通貨緊縮壓力意味著需求不足問題依然嚴峻，供需持續失衡。姚洋在先前一場廣州研討會上呼籲，必須對於需求面進行全面改革，例如直接補貼消費者以刺激需求。

中國政府致力於金融監管、去風險化等議題上，關於這件事情的急迫性，可從中國領導人習近平發言中獲悉。習近平16日於省部級主要領導幹部推動金融高品質發展專題研討班開班式上提到，金融監管要「長牙帶刺、有稜有角」、落實好屬地風險處置和維穩責任等

中國人口紅利不再，將對未來幾年勞動力供應、消費、社會安全福利和經濟成長產生深遠影響。中國去年人口減少208萬人，總人口數跌至14.097億人，跌勢加大；2022年驟減85萬人，2022年底人口數為14.12億人。

除了4「D」難題外，中國政府必須重振投資信心。

中國政府最新統計數據顯示，去年民間投資年減0.4%；外國直接投資（FDI）去年跌幅8%，其中製造業年減1.8%、服務業年減13.4%。經濟學人資訊社（EIU）經濟分析師徐天辰認為，中國經濟無法承受連續多年的信心危機。