表揚大台南公共運輸20名優良駕駛、12家績優業者　黃偉哲肯定貢獻

▲台南市長黃偉哲頒獎表揚20名優良駕駛和12家績優業者，期許業者與從業人員成為優質公共運輸的典範。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市政府全面提升公共運輸服務品質，除了在硬體部分，更重視「人」的服務，19日舉行「2023年大台南公共運輸績優業者暨優良駕駛表揚典禮」，市長黃偉哲頒獎表揚20名優良駕駛和12家績優業者，期許業者與從業人員成為優質公共運輸的典範。

黃偉哲市長表示，台南市幅員遼闊，長久以來公共運輸曾經在縣市合併之初一度式微，但是市府持續努力推動，迄今全市有145條公共運輸路線，其中偏鄉闢駛31條小黃公車路線，更引進90輛電動公車。其它更有許多創舉，如輔導公車與計程車異業結盟導入9人座小巴、在全市站牌普設太陽能照明等等，打造全方位完善的公共運輸環境，希望提高民眾使用大眾運輸的意願，未來更會持續優化公共運輸服務，讓市民行的權利往前邁進。

交通局說明，大台南公車在硬體提升之外，更重視「人」的服務，因此每年舉辦優良駕駛表揚，今年度經過業者、公工會推薦及民眾票選，共選出20位公車優良駕駛及10位計程車優良駕駛，都是受到社會各界肯定脫穎而出，每人也可獲得六都最高的12000元獎金。

這次優良駕駛名單中，特別選拔新營客運公車駕駛賴俊宏先生，頒給「愛心服務獎」，因賴先生經常服務輪椅族累計已達3百餘次，操作設備SOP熟練流暢外，更會主動進一步詢問下車站點或有無特殊需協助事項，遇到視障朋友或行動不便人士，也會主動降低車身並協助其上下車，小小舉動都讓乘客倍感貼心，甚至致電公司詢問賴駕駛的班次指定搭乘，傳為地方佳話，今年榮獲愛心服務獎是實至名歸。

今日表揚年度評鑑優良的業者共12家，「市區客運績優業者」優等為新營客運、興南客運、漢程客運，甲等為府城客運。「計程車績優業者」優等為台灣大車隊、港龍大車隊、大都會衛星及成功衛星車隊，甲等為中華衛星、府城衛星、嘉南計程車與帝一計程車。今日典禮市議員林美燕、Ingay Tali穎艾達利也到場表達祝賀。