　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

表揚大台南公共運輸20名優良駕駛、12家績優業者　黃偉哲肯定貢獻

▲台南市長黃偉哲頒獎表揚20名優良駕駛和12家績優業者，期許業者與從業人員成為優質公共運輸的典範。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲頒獎表揚20名優良駕駛和12家績優業者，期許業者與從業人員成為優質公共運輸的典範。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市政府全面提升公共運輸服務品質，除了在硬體部分，更重視「人」的服務，19日舉行「2023年大台南公共運輸績優業者暨優良駕駛表揚典禮」，市長黃偉哲頒獎表揚20名優良駕駛和12家績優業者，期許業者與從業人員成為優質公共運輸的典範。

▲台南市長黃偉哲頒獎表揚20名優良駕駛和12家績優業者，期許業者與從業人員成為優質公共運輸的典範。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，台南市幅員遼闊，長久以來公共運輸曾經在縣市合併之初一度式微，但是市府持續努力推動，迄今全市有145條公共運輸路線，其中偏鄉闢駛31條小黃公車路線，更引進90輛電動公車。其它更有許多創舉，如輔導公車與計程車異業結盟導入9人座小巴、在全市站牌普設太陽能照明等等，打造全方位完善的公共運輸環境，希望提高民眾使用大眾運輸的意願，未來更會持續優化公共運輸服務，讓市民行的權利往前邁進。

交通局說明，大台南公車在硬體提升之外，更重視「人」的服務，因此每年舉辦優良駕駛表揚，今年度經過業者、公工會推薦及民眾票選，共選出20位公車優良駕駛及10位計程車優良駕駛，都是受到社會各界肯定脫穎而出，每人也可獲得六都最高的12000元獎金。

▲台南市長黃偉哲頒獎表揚20名優良駕駛和12家績優業者，期許業者與從業人員成為優質公共運輸的典範。（圖／記者林東良翻攝，下同）

這次優良駕駛名單中，特別選拔新營客運公車駕駛賴俊宏先生，頒給「愛心服務獎」，因賴先生經常服務輪椅族累計已達3百餘次，操作設備SOP熟練流暢外，更會主動進一步詢問下車站點或有無特殊需協助事項，遇到視障朋友或行動不便人士，也會主動降低車身並協助其上下車，小小舉動都讓乘客倍感貼心，甚至致電公司詢問賴駕駛的班次指定搭乘，傳為地方佳話，今年榮獲愛心服務獎是實至名歸。

▲台南市長黃偉哲頒獎表揚20名優良駕駛和12家績優業者，期許業者與從業人員成為優質公共運輸的典範。（圖／記者林東良翻攝，下同）

今日表揚年度評鑑優良的業者共12家，「市區客運績優業者」優等為新營客運、興南客運、漢程客運，甲等為府城客運。「計程車績優業者」優等為台灣大車隊、港龍大車隊、大都會衛星及成功衛星車隊，甲等為中華衛星、府城衛星、嘉南計程車與帝一計程車。今日典禮市議員林美燕、Ingay Tali穎艾達利也到場表達祝賀。

ET快訊
女駕駛猛撞緩撞車！　釀國道3車追撞
夫在車上等！人妻遭裸胸揉壓　2幼女偷看意外揭發色密醫
假App詐騙　老闆3300萬全沒了
斷與傅崐萁搭檔　韓國瑜：我跟江啟臣「雙進雙出」
快訊／外資認錯爆買台股801億　創史上第二
快訊／台中麥當勞命案　1男1女死亡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

杜絕中國牡蠣洗產地　陳亭妃要求邊境逐批檢驗

潮州警友辦事處成立顧問團　潮警「A005搖滾樂團」獻身

強烈大陸冷氣團來襲　高雄農改場提醒農友加強作物防寒管理

恆基寒冬送暖弱勢長者　企業共襄盛舉助獨老過好年

台東鳳梨釋迦鮮果　今正式上架新加坡超市

霸王級寒流來襲前　南消一大隊至電視台受訪宣導防範一氧化碳中毒

台東育見幸福　全國首創公私托嬰費用一致

表揚大台南公共運輸20名優良駕駛、12家績優業者　黃偉哲肯定貢獻

春節前快速通關　抵押權登記案件馬上辦

2024府城119消防節　向城市英雄說出心裡話績優消防人員頒獎

柴犬走失飼主急報警　便當店尋獲！吃了2支雞腿

台鋼最強外掛安芝儇！ 領Win Stars登場熱舞

服務台遭強風反鎖廟公求助　女警施展縮骨功3分鐘搞定

台灣小球迷飛超過1萬公里　登NBA告白！哈登愛心回應

飼主出差返台...4萌柴接機！　聽熟悉呼喚秒飛撲：好想你

她卵巢癌...手術4次+化療11次　籲別輕忽小腫瘤：隨時會反撲

讓兒選要當警察或消防員　2歲娃竟奶音回「當小偷！」

男跑步突倒地「無心跳」　休假消防員即刻救援搶命

視網膜開砲「愛莉莎莎出來道歉」！　她否認刪限動…不甩爭議曬出國照

改編唱Remix饒舌版《我期待的不是雪》

杜絕中國牡蠣洗產地　陳亭妃要求邊境逐批檢驗

潮州警友辦事處成立顧問團　潮警「A005搖滾樂團」獻身

強烈大陸冷氣團來襲　高雄農改場提醒農友加強作物防寒管理

恆基寒冬送暖弱勢長者　企業共襄盛舉助獨老過好年

台東鳳梨釋迦鮮果　今正式上架新加坡超市

霸王級寒流來襲前　南消一大隊至電視台受訪宣導防範一氧化碳中毒

台東育見幸福　全國首創公私托嬰費用一致

表揚大台南公共運輸20名優良駕駛、12家績優業者　黃偉哲肯定貢獻

春節前快速通關　抵押權登記案件馬上辦

2024府城119消防節　向城市英雄說出心裡話績優消防人員頒獎

杜絕中國牡蠣洗產地　陳亭妃要求邊境逐批檢驗

台積電期貨夜盤交易22日17:25全球首發　交易時間達16小時35分鐘

傅崐萁有意爭立法院長？　媒體人：朱立倫想奪回主導權的戲

懷裡抱「11kg巨貓」超撒嬌！媽媽養6年充滿疑惑：明明食量也不大

狗狗太安靜主人驚覺不對勁　X光一照「50多條髮帶」塞肚

西門町捕獲野生八點檔女神！「真人娜美」張家瑋露小蠻腰吸粉

女駕駛國3猛撞緩撞車！後車急切「彈飛碰聯結車」　工人嚇喊三字經

集保所2023年八大亮點成績出爐　基富通友善理財平台基金存量破1200億

婆婆突獻殷勤！煮1鍋麵「逼大家吃光」　背後真相曝全場嚇壞

給客提前1.5小時入住！對方再提「1要求」他崩潰　同業：千萬別寵

哈士奇跑到屋頂上玩耍　踩到脆弱板子下秒摔落

地方熱門新聞

桃園4場兼職工作徵才　釋出逾726職缺

農曆春節計程車收費　桃園每趟次加收50元

南消一大柳營夜市防範一氧化碳中毒宣導

「燃藜第紅樓」、「燃藜第」　決議指定古蹟

大掃除後落實垃圾分3類 　電池回收3步驟

高雄楠梓、小港38萬戶1／29停水

真方便！　桃園市1/19日起全市都可借還YouBike2.0

南投縣衛生局提供4招緩解大選後低落情緒

元智境外生新春祈福寫春聯　迎接農曆新年

玄愛兒少關懷家園獲衛福部評鑑甲等

2024走春首選雲嘉南景點慢漫遊

幼兒園參訪南消四大分隊防宣新風潮

台南市仁愛獅子會捐贈南消特搜隊禦寒外套178件

大台南總工會愛心物資快遞職災弱勢勞工

更多熱門

相關新聞

春節搭乘公共運輸享優惠　屏東監理站報您知

春節搭乘公共運輸享優惠　屏東監理站報您知

農曆新年即將到來，屏東監理站整理公共運輸優惠措施，提供民眾以優惠票價搭客運遊台灣。

日本佐賀縣議會友好促進議員聯盟訪團拜會台南

日本佐賀縣議會友好促進議員聯盟訪團拜會台南

2024台南車展1/26盛大登場

2024台南車展1/26盛大登場

台南市警局新任分局長、大隊長、隊長聯合交接

台南市警局新任分局長、大隊長、隊長聯合交接

台南啟動春安聯檢守護勞工健康平安

台南啟動春安聯檢守護勞工健康平安

關鍵字：

大台南公共運輸優良駕駛黃偉哲

讀者迴響

熱門新聞

40間大淫窟滅了！「純慾真E胸」銷魂被逮

若爆發第3次世界大戰　這12國最安全

快訊／30歲人氣韓歌手衝進警局　自爆：這是警局嗎，我要自首吸毒

「為什麼幫她夾菜！」情侶深夜大吵恐罰1.8萬

台積電直衝625元！Joeman解套了

質疑作票陷風波！愛莉莎莎新限動僅留1句話

44歲女星「有避還懷孕」婆婆怒了

快訊／高鐵拍板「年終總獎金逾6個月」　春節罷工危機解除

1女陳屍麥當勞停車場！店員見2人「滿身血」嚇瘋

黃國昌拒當副院長　簽承諾書只當2年立委

149.9萬！進口休旅入手大降14萬

研究：男人愛愛平均5.5分鐘就繳械

日月潭上百隻台灣鯛浮頭取暖引網友議論

買新車不熟性能！女駕駛撞死外婆

華航素食餐「飢餓30」空服員發文：氣到睡不著

更多

最夯影音

更多
柴犬走失飼主急報警　便當店尋獲！吃了2支雞腿

柴犬走失飼主急報警　便當店尋獲！吃了2支雞腿
台鋼最強外掛安芝儇！ 領Win Stars登場熱舞

台鋼最強外掛安芝儇！ 領Win Stars登場熱舞

服務台遭強風反鎖廟公求助　女警施展縮骨功3分鐘搞定

服務台遭強風反鎖廟公求助　女警施展縮骨功3分鐘搞定

台灣小球迷飛超過1萬公里　登NBA告白！哈登愛心回應

台灣小球迷飛超過1萬公里　登NBA告白！哈登愛心回應

飼主出差返台...4萌柴接機！　聽熟悉呼喚秒飛撲：好想你

飼主出差返台...4萌柴接機！　聽熟悉呼喚秒飛撲：好想你

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面