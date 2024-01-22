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寒流報到！桃園農業局啟動防寒應變　高接梨等農作物「戴帽」

▲寒流報到！桃園農業局啟動防寒應變

▲楊梅高接梨穗防寒套袋。（圖／農業局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

入冬最強一波寒流今起來襲，桃園市政府農業局已啟動防寒應變措施，局長陳冠義於今天視察各農漁畜牧場域表示，桃園葉菜種植肩負供應北部蔬菜的重責大任，農業局也兵分多路，分別至各地了解桃園平地蔬菜栽植及育苗是否確實依相關指引進行保溫，以維持供應量穩定。

其他桃園種要農產作物如高接梨，農友使用透明小袋護接穗芽點或花朵以避免低溫寒害、草莓網室以捲揚的PE布防側風、八德花卉以內循環風扇(智慧農業環控系統)調節溫度等，啟動防寒應變。

▲寒流報到！桃園農業局啟動防寒應變

▲桃園農業局啟動防寒應變。（圖／農業局提供）

桃園市積極輔導智慧農業，因應本次寒流，農業局於今日前往轄內畜牧場及養殖場訪視，業者利用硬體設備搭配環境控制系統，如：仔畜防寒衣、自動降帆布及保溫燈等，有效進行畜禽舍的保溫控制，以確保低溫寒害下做好禦寒措施；在養殖漁業部分，目前可透過太陽能智慧監控設備，即時監控池塘水溫，以利水溫之調控。

▲寒流報到！桃園農業局啟動防寒應變

▲八德花卉以內循環風扇(智慧農業環控系統)調節溫度。（圖／農業局提供）

市府農業局局長陳冠義22日表示，若有發生農業災損情形，針對災後需即時採收及復耕的受災田區作物，主動向所在地區公所通報，也可以自行先拍攝當次災損照片，記得標示田區坐落地段地號，儘快向區公所提出申請，以兼顧受災農民及時復耕與申請天然災害救助之權益。

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