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社會 社會焦點 保障人權

快訊／寒流持續發威！彰化61人緊急送醫　6人無呼吸心跳

▲寒流來襲彰化消防局執行緊急救護。（圖／ETtoday資料照）

▲寒流來襲彰化消防局執行緊急救護。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

入冬最強寒流來襲！因氣溫驟降，緊急就醫案例也增多，體感最低溫度僅4度，根據彰化縣消防局統計，自23日至24日上午8點，24小時內，有61起緊急救護案件，6起(4女2男)無呼吸心跳（OHCA）通報緊急送醫，年紀最低50歲，消防局提醒長者或是心血管疾病患者，務必注意保暖。

彰化縣消防局統計，1月23日早上8點到24日早上8點，短短24小時內，全縣就有61件疑似急性心肌梗塞或其他身體不適狀態送醫急救，救護人員疲於奔命，其中在昨天下午到深夜有6人心跳驟停，到院前無呼吸心跳，除了二林鎮64歲男及線西鄉72歲男，其餘4人皆為女性，年齡最低為50歲，最高為88歲。

根據消防局數據，他們平日執行急病救護，每天平均有54件，非創傷OHCA每天平均有3件，因此這次1天內有61人掛急診，比每天平均數據要高，但非創傷OHCA有6件，比平均要來得低。

消防局強調OHCA案件應為醫生判定，救護人員出勤時患者處於無呼吸心跳狀況，不代表猝死案件，且患者送醫後有極高的機率恢復心跳及呼吸，也提醒民眾，保暖很重要，氣溫將再度下降，民眾應留意家中長輩及幼兒身體狀況，注意保暖，一旦發現有不適應早就醫治療，以免耽誤治療黃金時間。

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