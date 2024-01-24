寒流來襲全台單日72人無心跳送醫　2件事避猝死「賴床是必要的」

▲內政部粉專提醒避猝死「賴床是必要的」 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

中央氣象局今24日持續發布低溫特報，受到寒流影響，各地天氣仍非常寒冷，有10度以下發生機率，消防署統計23日0時至24時，全台緊急救護到院前無呼吸心跳（OHCA）案件有72件，內政部也在粉專貼文：「為了生命安全、避免猝死，賴床是必要的！」

寒流發威，內政部粉專也貼文「為了生命安全、避免猝死，賴床是必要的！」，根據醫學研究，人的血管在室溫降低時就會開始收縮，並造成血壓升高，一旦心臟負荷不住，就會造成猝死。而猝死好發時間，就在於睡夢中或剛起床的「清晨」。

由於輻射冷卻影響，清晨室溫與被窩溫度可相差10幾度以上，起床時如果突然接觸到低溫，又沒有適度保暖，就可能造成血管收縮，引發猝死。因此寒冬時，一定要記得這2件事：

1、「保持室內暖度」：早晚溫差大，保持室內溫度可以避免血管收縮；另外睡前也可以在棉被外多加件毯子、穿上襪子，鎖住熱度。

2、「賴床」：起床時，多賴在被窩裡一陣子，動動身體適應溫度、喝杯熱水暖暖身體，多穿一件衣服再起床。

消防署統計23日0時至24時，全台緊急救護到院前無呼吸心跳（OHCA）案件有72件，如果要使用煤油暖爐來取暖的話，因為煤油具有易燃特性，不小心的話可能導致災情發生，一定要謹記安全守則。

中央氣象局表示，台南以北、東北部、東部地區及金門、澎湖有6度以下或持續10度左右或以下低溫，連江縣有持續6度左右或以下低溫（橙色燈號）發生的機率，請注意防範。橙色燈號即平地最低氣溫攝氏6度以下或平地最低氣溫攝氏10度以下且連續24小時平地氣溫攝氏12度以下。

黃色燈號（寒冷）包括嘉義市、高雄市、屏東縣、臺東縣有10度以下氣溫發生的機率。橙色燈號（非常寒冷）包括新北市、基隆市、臺北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、宜蘭縣、金門縣有6度以下氣溫發生的機率；新竹市、臺南市、花蓮縣、澎湖縣，有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，連江縣(註1)有持續6度左右或以下氣溫發生的機率。