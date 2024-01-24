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寒流還沒結束！周六才回暖　春節天氣出爐「1地濕冷中過年」

▲▼今年入冬以來最強一波寒流來襲，西門町街頭遊民也裹上厚重棉被來禦寒。（圖／記者湯興漢攝）

▲寒流餘威還在，周六起回暖。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者李姿慧／台北報導

明天寒流稍減弱，預計周六氣溫回升，不過周日到下周一偏東風，東北角到宜花有局部短暫雨，下周三再有水氣移入，彰化以北有局部短暫雨。至於後續春節天氣，氣象專家賈新興指出，農曆年期間氣溫略偏冷，北部降雨略偏多。

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，周五(26日)之前北部整天偏冷，周六氣溫緩慢回升，未來10天宜花東水氣多，期末受鋒面通過影響，彰化以北有雨。

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賈新興表示，明天周四(25日)寒流稍減弱，明起到周六，花東及恆春半島深夜至隔天清晨易有零星短暫雨。周六寒流減弱，氣溫漸回升。

不過周日到下周二環境偏東風，賈新興表示，週日和下周一東北角至宜花東有局部短暫雨，宜花有局部較大雨勢發生的機率，下周二宜花東多雲至晴， 其他地區天氣穩定。

下周三又有水氣移入，賈新興表示，下周三中午前彰化以北有局部短暫雨。下周四(2月1日)宜花東多雲，下周五晚上受鋒面通過影響，彰化以北及花東轉有局部短暫雨。

賈新興說明，短期氣候趨勢顯示，下周四到2月6日氣溫偏暖、水氣多。農曆年期間氣溫略偏冷，北部降雨略偏多，2月下旬水氣再轉多。不過後期預報變動度大、不確定性較高，請留意最新的預報資訊。

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