快訊／超強寒流持續發威　台南24小時內8人心跳驟停全部死亡

▲寒流來襲，台南市23日早上8時至24日早上8時，累積8人OHCA無呼吸心跳緊急救護，全部死亡。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

霸王級寒流發威，氣象局24日持續發布低溫特報，各地天氣非常寒冷，有10度以下氣溫發生的機率，台南市23日上午8時至24日上午8時，計有4男4女共8人因失去呼吸、心跳等生命跡象緊急救護，惟全部死亡，台南市消防局呼籲民眾要注意保暖。

24日寒流影響，各地天氣非常寒冷，有10度以下氣溫發生的機率。24日台南以北、東北部、東部地區及金門、澎湖有6度以下或持續10度左右或以下低溫，連江縣有持續6度左右或以下低溫(橙色燈號)發生的機率，請注意防範。影響範圍：台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣、花蓮縣。

台南市消防局指出，23日上午8時至24日上午8時止，計有4男4女共8失去呼吸心跳等生命跡象而緊急救護，年齡分布64至84歲之間，8件均為內科OHCA緊急救護，其中1件送醫到院後仍宣告不治，另7件家屬拒絕送醫，8人死亡無法無法判定是否因天氣寒冷造成猝死。

台南市消防局提醒民眾，家中有長者、幼兒、慢性病、心血管疾病患者等高危險族群，務必注意保暖，多注意身體狀況，若有不適應及早就醫治療。