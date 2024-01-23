寒流來襲！台南24hrs內11人無呼吸心跳不治　最年輕僅45歲

▲22日早上8時到23日早上8時，台南有11人不治。（圖／ETtoday資料照）

記者林東良、劉人豪／台南報導

受寒流南下影響，各地氣溫明顯下滑，1月22日至24日各地天氣非常寒冷，有10度以下低溫發生機率，台南市22日早上8時至23日早上8時，共有11件內科OHCA(到院前心肺功能停止)案件，其中4件送醫，經搶救仍告不治，另外7件家屬拒絕送醫。

台南市消防局說明指出，22日早上8時至23日早上8時，共有11件內科OHCA案件，其中4件送醫，到院後均未恢復生命徵象，另外7件家屬拒絕送醫。11人分別為3女8男，年齡介於45歲至92歲之間。



市府消防局長兼災防辦副主任李明峯強調，寒流影響期間，居家門窗為抵禦低溫易緊閉通風不良，民眾在使用瓦斯爐、熱水器應特別注意室內通風情形，保持通風避免一氧化碳中毒，使用電暖器具應注意安全，加強防火及用電安全，避免發生意外。

市府災防辦王雅禾參議提醒，本波寒流非常寒冷，目前為冬季流感好發季節，民眾更應注意手部衛生與咳嗽禮節，防止流感傳染，且應留意低溫引發呼吸道與心血管疾病，避免長時間在室外寒冷環境中逗留，尤其家中有長者與兒童者，應確保頭、頸、手和腳部保持溫暖，確實做好禦寒準備。