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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／當傅崐萁面表態　朱立倫喊清清白白：給我一個院長韓國瑜

▲▼朱立倫出席國民黨第11屆新科立法委員座談會。（圖／記者李毓康攝）

▲朱立倫出席國民黨第11屆新科立法委員座談會。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院正副院長之爭白熱化，國民黨不分區第一名韓國瑜聯手立委江啟臣喊出「韓江配」，卻遭逢立委傅崐萁的挑戰。國民黨今（22）日召開新科立委座談會，凝聚「韓江配」共識。黨主席朱立倫表示，現場呼聲最大的，「就是給我一個院長韓國瑜，也是大家的共同心聲，讓我們的黨能夠凝聚跟團結，我們很清楚每一天的挑戰！」

朱立倫指出，國民黨立院黨團是三個黨團中最年輕的，但一定尊重資深，也會培育更多年輕的人，很開心韓國瑜坐在身邊，他是第二屆立委，我跟他一起進入第四屆，那時候連賴士葆、羅明才、陳超明都很年輕，他們也都是現任委員，一代接一代、一棒接一棒，要把棒子交給年輕世代

朱立倫說，他要跟大家強調，國民黨要永遠與人民站一起，民意才是最重要的，民眾希望看到，不是朝野之間為了位置互爭，而是改革法案是否能一一完成，國民黨一定要一項一項完成，國會本身的改革無庸置疑，過去狗吠火車，現在就要用國會最大黨力量來推出，也盼望民眾黨一起團結，過去八年不公不義事情很多，都要靠國民黨成為發動機，以前王鴻薇再怎麼講，民進黨就是不公開，現在有54位的力量，還給人民公道。

朱立倫強調，今天的談話會，有關正副院長的事情，黨團選舉，一定是清清白白、實實在在，不容許任何金錢交換，呼籲賴清德，民進黨若再動用權力交換，就是要搞爛台灣的民主政治，而國民黨就是團進團出，一定秉持這樣的決心，什麼事情都可以溝通，「謝謝韓國瑜！現場呼聲最大的就是給我一個院長韓國瑜，也是大家的共同心聲，讓我們的黨能夠凝聚跟團結，我們很清楚每一天的挑戰！」

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國民黨朱立倫韓國瑜傅崐萁

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