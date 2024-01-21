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台中東勢所志工「一人一菜」　慰勞辛勤員警

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

▲台中市東勢警分局志工一人一菜慰勞辛勤員警，讓所內備感溫馨。（圖／記者李陳信得翻攝）

記者李陳信得／台中報導

撲鼻而來的香味是哪裡傳來的，返勤回來踏進派出所就聞到濃濃的美味，原來是台中東勢所的警察志工們相約一人一菜大展廚藝，在18日晚上18點與派出所同仁相聚一起吃飯，舉辦員警志工餐會。在外值勤返所的警員們看著滿桌豐盛的菜餚，剛還因外頭天氣寒冷值勤的身軀瞬間暖了起來，心裡感覺到滿滿的溫暖。志工與員警們彼此關心的言語間，不僅是分享經驗傳承，更是人與人間最親密的互動。

東勢志工中隊長謝孟緯表示，東勢所與志工分隊感情融洽，志工分分鐘掛念著辛苦執勤的警員，想到也有不少在異鄉服務、不懂照顧自己的警員，志工大哥、大姊都使出渾身解數要讓警員吃好料，希望執勤員警照顧民眾也要顧好自己。中隊長表示每年歲末看到大家和樂融融，心中滿是感謝，也希望這樣的聚會能匯聚彼此的心、為民服務熱忱能夠長長久久永流傳。

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

東勢分局東勢派出所所長藍忠明表示，志工一直是員警最強大的後盾。志工利用自己休憩時間到所服務，民眾到派出所時能見到志工穿梭的身影，在警員忙不過來的時候，也能協助安撫民心，非常感謝志工們無私的奉獻。農曆年節將至，東勢派出所也於餐會宣導「113年加強重要節日安全維護工作」，以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為工作三大主軸。春節期間，警方於治安、交通及為民服務等工作不打烊，提供巨額提存款護鈔、舉家外出加強住居安全維護、協助失蹤人口返家團圓、設置機動派出所等服務，希望民眾都能平安順利過好年。

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