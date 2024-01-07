大掃除迎龍年！花蓮新城鄉500志工掃街　清出300公斤廢棄物

▲縣長徐榛蔚與新城鄉長何禮臺及地方民意代表帶領500位環保志工掃街。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

隨著新的一年到來，7日花蓮新城鄉公所辦理「親近、清淨、美花蓮 環保掃街活動」，縣長徐榛蔚與新城鄉長何禮臺及地方民意代表帶領500位環保志工為新城鄉帶來熱鬧新年氣氛，眾人歡欣鼓舞地邁步出發，展現攜手齊心守護潔淨家園的決心，一同清淨歡喜迎龍年。

「環境清潔、永續是花蓮的日常！」縣長徐榛蔚特別感謝此次參加活動的環保志工，她表示，花蓮縣的環保志工最注重我們家園的清潔乾淨，家園乾淨了，我們的心情也會乾淨舒適，但環境保護與清潔仍須靠所有鄉親共同努力維護，花蓮縣政府近年來不斷在校園、社區宣導清淨家園與美化環境，希望成為花蓮縣鄉親的生活美學，也讓環境永續成為花蓮的日常。

掃街活動由花蓮縣環保志工大隊長陳志寬帶領所有新城志工團隊進行愛環境宣示，此次掃街更是掃出了300公斤的廢棄物！新年即將到來，清理不必要的廢棄物，減少蚊蟲孳生；從垃圾不落地、垃圾分類到垃圾回收再利用，一起打造優質環境美花蓮。

響應實踐SDG12項指標-負責任的消費與生產，花蓮縣政府呼籲民眾可從大掃除中審視生活是否有過多不必要的消費：例如衝動購買不適合的衣服，或是買了過量的食物，最後吃不完或用不到而丟棄。購物前多想一下是否真的需要，日常生活惜食不浪費，減少使用一次性塑膠製品，降低廢棄物的產生，思考如何採取更好的消費行動，以達永續經營的循環經濟。

再過一個月就是農曆新年，每逢春節前夕，不免俗都會進行環境大掃除，縣長徐榛蔚宣布年終大掃除活動開跑，一起著手除舊佈新，提前進行居家周遭環境大掃除，分散垃圾清運量，不但減少隊員的工作負擔，之後就有更多時間可享受春節出遊活動，過個乾淨又舒適的新年。