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專業結合公益　台南理髮職業工會志工進入慢性病房愛心義剪

▲台南市男子理髮職業工會出動10餘名志工，至衛生福利部新營醫院，替不便外出的慢性病房院生義剪。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市男子理髮職業工會出動10餘名志工，至衛生福利部新營醫院，替不便外出的慢性病房院生義剪。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市長黃偉哲自上任以來持續推行「希望家園」政策，15日台南市男子理髮職業工會出動10餘名志工，至衛生福利部新營醫院，替不便外出的慢性病房院生義剪，志工夥伴運用自身專業技能參與公益活動，創造正向且多元的社會價值。

▲台南市男子理髮職業工會出動10餘名志工，至衛生福利部新營醫院，替不便外出的慢性病房院生義剪。（圖／記者林東良翻攝，下同）

新營醫院以營造優質就醫環境，精進醫療照護品質，推動健康照護整合，提供完善醫療服務為願景，並以照顧弱勢及維護民眾健康為首要任務。該院慢性病房設有醫療、復健、心理、社工等專業團隊，透過一系列日常生活訓練治療模式，奠定院生日後復健成功的基礎。

▲台南市男子理髮職業工會出動10餘名志工，至衛生福利部新營醫院，替不便外出的慢性病房院生義剪。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市男子理髮職業工會陳杰雄理事長表示，新營醫院慢性病房院生，因長期病情導致功能受損，在照顧上頗具挑戰性，理髮時需要有更多的耐心，也要有敏銳的觀察力，與院生建立良好關係與信任基礎，才能讓義剪順利完成。感謝工會會員願意挺身而出擔任志工，替弱勢院生義剪，協助其維持整潔美觀的面貌，使其更有自信。

▲台南市男子理髮職業工會出動10餘名志工，至衛生福利部新營醫院，替不便外出的慢性病房院生義剪。（圖／記者林東良翻攝，下同）

勞工局長王鑫基表示，院生在醫院接受長期治療，看見志工要來幫他們義剪，其實都能感受到志工真心的關懷，有些院生在義剪結束後也會主動向志工表達感謝之意，溫馨的互動有助於增進院生的社交技巧，感謝志工夥伴提供愛心義剪服務，幫弱勢院生打理好外表，也溫暖了內心。

▲台南市男子理髮職業工會出動10餘名志工，至衛生福利部新營醫院，替不便外出的慢性病房院生義剪。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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