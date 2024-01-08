老員工爽退休「這輩子不想工作了」　結局驚呆他！一票人卻狂點頭

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

許多人都盼望能及早財富自由，過上逍遙的退休生活；然而，就有網友表示，公司有些老鳥當初一直喊要退休，但才清閒沒幾個月，就開始嫌無聊了，轉而去當警衛或志工，讓他忍不住驚呆，直呼「真的很多人都這樣嗎？」

網友在PTT發文提到，「最近聽主管說，前幾年退休的員工，當初在公司一直喊要退休，說一輩子都不想工作了；後來（他們）離開職場前幾個月很爽，睡到自然醒，每天遊山玩水，但之後發現太無聊，生活沒重心，所以又跑去當志工還有警衛。」

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話題掀起熱烈回響，大票鄉民紛紛表示，「很多啊，做個渡時間的」、「所以培養個人興趣很重要啊」、「生活沒目標的人就是這麼可悲」、「親戚退休沒幾年，看起來像老了好幾十歲」、「錢賺的不夠多就退休，才會覺得生活無聊沒重心」、「我親戚一堆退休太無聊，跑去做清潔工、警衛的，很正常吧」、「沒事做時間會過很慢，有些人會受不了」。

不僅如此，根據1111人力銀行調查，針對中高年齡職場困境，有9成受訪者擔心，退休後領到的勞保、勞退金無法負擔老年生活所需，因此有6成7的人退休後打算回鍋工作，其中選擇兼職、計時工作比例最高，占51.2%，至於最想投入的計時工作為民生服務業及百貨販售業；另外，退休後每月生活費，粗估落在3萬5左右。