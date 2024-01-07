快報名！長照機構開徵「打麻將志工」　陪打條件曝光

▲台北一間長照機構徵求「陪打麻將志工」。（示意圖／Pixabay）



圖文／CTWANT

台北市一間長照機構日前徵求「陪打麻將志工」，希望民眾能在下午時段陪院內長者們「摸幾把」。文章曝光後讓不少網友躍躍欲試。

位於松山區的「愛馨居家長照機構」， 日前在臉書貼出招募打麻將志工文章，希望大家能在每星期一下午2點到3點50分陪長者打麻將，也「可提供志工時數」。不過，雖然有不少網友想陪打，還有部分網友認為陪打麻將能幫助長者預防失智，不失為一項善舉，可惜長照機構只限「65歲以上」或「大學生」陪打，讓許多人感到可惜。

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另據《Hello醫師》報導，研究指出固定從事「心智活動」者罹患失智症的風險，較鮮少進行心智活動的人減少近5成，顯示多從事刺激大腦功能的心智或創造性活動，能增強腦細胞間神經有效連結，降低失智症罹病風險，而打麻將、玩撲克牌、下棋、運動與社交，就被認為能減緩失智症。

不過，胡廷岳藥師曾指出，「單純」打麻將有時不是真正在動腦，一旦把打麻將等減緩失智症風險的行為變成「習慣」、「反射動作」，實際上就是沒訓練到大腦。重點應在於學習有點挑戰的新事物、新知識，讓大腦感到像運動時「微微不舒服」，才有訓練到大腦。

他表示，自己外公外婆很會打麻將與游泳，但最後還是罹患失智症，因此要用打麻將減緩失智，應該要讓平常沒打麻將的人玩，這樣才會動到腦，打麻將減緩失智症不能適用於每個人。不過，長照機構徵求陪打員，依然能讓長者們動動腦、與不同的人接觸，讓生活更加繽紛。

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