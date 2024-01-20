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高檔自助餐靠這招省錢！母帶雙胞胎「吃霸王餐」　遭店員鷹眼拆穿

▲▼釜山一對母親帶著雙胞胎享用自助餐，竟然想方設法吃霸王餐。（示意圖／CFP）

▲釜山一對母親帶著雙胞胎享用自助餐，竟然想方設法吃霸王餐。（示意圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

南韓日前發生一起離譜的「霸王餐」案例！一名媽媽帶著一對就讀國中的雙胞胎兒子前往某自助餐廳用餐，豈料媽媽為了省下餐費，竟然讓其中一名兒子先到廁所待著，等到用餐後一段時間後，再換另一名兒子用餐，直到機靈的實習生發現後，才拆穿該名母親的陰謀。

根據韓媒《韓國經濟》，南韓釜山某自助餐廳的實習生A某去年底無意間發現「客人居然和剛才長得不太一樣」，首先他看到一名中學生從餐廳走進廁所，然而從廁所回到餐廳的中學生，雖然穿著一樣、且相貌幾乎一模一樣，但兩人卻還是有明顯的不同之處。

首先，最先走進廁所的中學生臉上有一顆很明顯的痣；然而，從廁所走出來的中學生，臉上的痣卻「不見了」！

實習生開始猜想，「他們該不會是雙胞胎吧？」於是向店經理稟報；不過店經理聽完後覺得太扯了，連忙向實習生開玩笑「你是在寫小說嗎？」

一旁店長聽完後也覺得事有蹊翹，於是調閱監視器畫面後，才終於確認先後跑進廁所的中學生，確實是一對雙胞胎，而雙胞胎的母親很明顯就是在吃霸王餐、省餐費。

於是，餐廳店長便向雙胞胎的母親表示，「我不會報警處理，但妳必須如實繳交3個人的餐費」；該名女性在付完餐費後，先是撥了一通電話，接著才帶著雙胞胎離開餐廳。

對此，南韓網友們直呼離奇，「太扯了吧，小孩根本有樣學樣」、「應該是被發現後太丟臉了，所以根本沒辦法繼續吃飯」、「實習生敏銳的觀察力真的太厲害了」。

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