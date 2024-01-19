《產經新聞》：日本自民黨安倍派「決定解散」

▲東京地檢署特搜部去年12月19日針對自民黨安倍派的辦公室進行突襲搜查。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

日本自由民主黨最大派閥「安倍派」（清和政策研究所）爆發政治獻金募款餐會申報不實疑雲，最終日本首相岸田文雄緊急撤換4名安倍派內閣成員止血。如今，有多名關係人士證實，安倍派已於今（19）日做出解散決定。

根據日媒《產經新聞》獨家報導，受到政治獻金疑雲等影響，日本執政黨自民黨的最大派閥「安倍派」於19日做出一項重大決定，解散整個安倍派的派閥，且獲多名關係人士證實。