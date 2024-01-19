才跟尹錫悅說1句話！在野議員秒被「摀嘴拖走」　他怒：動物般對待

▲姜聖熙和尹錫悅握手說話後，遭警衛人員摀嘴拖走。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

南韓18日在全州的全北特別自治道（原全羅北道）成立儀式上，發生了一起荒謬事蹟，在野黨議員姜聖熙在和總統尹錫悅握手時，竟當場遭尹錫悅的警衛人員摀嘴拖走，而總統府隨後也向記者澄清，警衛是因為擔心姜聖熙會危及總統安全，所以才採取相應措施。

韓聯社引述總統府官員指出，事發當時，尹錫悅正在入場，並與現場人員一一握手，而隸屬於進步黨的在野黨議員姜聖熙握上尹錫悅的手後，就突然大聲呼喊還一直不鬆手，甚至將尹錫悅的手拉到自己一邊。

儘管警衛人員當場就發出警告，但姜聖熙依舊不顧警衛人員制止，還在尹錫悅經過後持續高喊，阻礙現場活動進行，而被強制帶走。

전북특별자치도 출범식에 참석한 윤석열 대통령에게 악수하며 "국정 기조를 바꾸지 않으면 국민들이 힘들어진다." 한 마디 하니 경호원들이 입을 틀어막고 대한민국 국회의원의 사지를 들고 나갔습니다.



이게 말이나 되는 일입니까? 국회의원이 전북 도민들의, 국민의 목소리를 전하는 일이 그렇게 pic.twitter.com/NF6qYOFMys — 진보당 (@thejinboparty_) January 18, 2024

在被問及「警衛人員對姜聖熙採取的舉措是否妥當」時，官員強調，警衛處是因認為姜聖熙的行為可能危及總統和現場與會人員安全，所以才採取了相關措施，不過總統府暫不考慮對姜聖熙採取法律應對措施。

儘管如此，姜聖熙卻認為，他只是在與尹錫悅握手時說了一句「請改變施政運營方向」，就被警衛人員「像動物一樣」摀住嘴抬出會場，事後也未能再次進入會場，讓他不滿表示「和總統握手時說一兩句話就必須被拖走嗎？難道我不能向總統傳達全北道民眾的聲音嗎？」

這起事件在網上曝光後，總統府也受到了不少網友的質疑，有人狂批「所謂危害安全的判斷標準是什麼？非要在公開場合這麼做嗎？」、「總統雖然是國家代表，但議員代表的卻是國民，這種行為簡直是在直接侮辱國民」。