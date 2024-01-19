南韓媽「帶雙胞胎吃Buffet」只付2人錢　眼尖店員抓包：多了顆痣

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者周亭瑋／綜合報導

南韓一位母親之前帶著雙胞胎兒去吃到飽餐廳，為了省餐費，竟突發奇想讓孩子躲廁所，再輪流出來用餐，後來這招被眼尖店員發現，立刻向主管匯報，最終該名母親付了三人的錢，不過態度令人咋舌，許多網友不禁感嘆，「給孩子做了最壞的示範。」

知名部落客「太咪瘋韓國」昨在臉書提到，看到一則南韓新聞，釜山有位媽媽帶著雙胞胎國中生去吃Buffet，但只付了兩人的價錢，她先讓其中一孩躲在廁所裡，另一兒跟著她去吃，等過了一段時間，兩孩再交換位置。

沒想到，餐廳一個工讀生發現，小孩每次去完廁所，髮型看起來都不太一樣，臉上的痣還時有時無，於是連忙向值班經理報告此事，起初經理還笑虧，「你在寫小說嗎？」不過，店長聽完火速調閱監視器，成功揪出貓膩，遂要求那位媽媽付三人的錢。

▲雙胞胎輪流躲廁所。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫PIXABAY）

讓人傻眼的是，該名母親完全沒有歉意，只說了句「付三人的就可以了吧？」接著立刻打給躲在廁所的孩子，叫他出來吃飯。

對此，太咪不禁直呼，「整個故事都好扯，竟然可以搞出這招。」而網友們也紛紛回應，「工讀生要加薪吧」、「身教言教，這兩個小孩以後前途堪慮啊」、「孩子的道德觀念可能會偏差了」、「他們吃飯好忙，還要玩變臉」、「只覺得小孩好可憐」、「我是經理也會覺得這很瘋」、「難怪韓劇都那麼精彩」、「真是位優秀的工讀生」、「這根本是詐欺，應該要報警吧！這麼扯的做法不能姑息」。