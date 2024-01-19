中國黃牛掃蕩東京迪士尼！掃空高價轉賣限定「達菲熊」　日本人氣炸

▲大批陸客在東京迪士尼海洋瘋狂搶購限定商品「達菲熊」。（圖／翻攝自X）

記者羅翊宬／編譯

日本東京迪士尼數十年來受到各國觀光客喜愛、人氣不減，東京迪士尼海洋登場後將迪士尼小熊（達菲熊）推廣並發揚光大，將之設定為「被米老鼠施魔法獲得生命的善良玩偶」，本月15日更推出達菲熊玩偶作為限定商品，豈料卻遭日本人發現，大批陸客居然瘋狂掃貨，事後再以20倍高價格在網路上轉賣。

根據日媒《富士新聞網》，日本東京迪士尼海洋本月15日推出限定活動，販售包括達菲熊在內的人氣角色玩偶，然而該媒體卻獨家取得一段當天的現場影像，直擊大批中國女性遊客「掃貨」的模樣，只見影片中說著普通話的中國女性一邊喊著「不知道它有哪些種類」、卻一邊將貨架上同種類的達菲熊掃進購物籃內。

現場目擊大批陸客瘋狂掃貨的當地民眾指出，這些陸客進店後快速占據整個紀念商品店，甚至在貨架前進行分工合作，不僅有人負責從貨架上掃貨、有人負責站在角落分配數量、有人負責排隊結帳，只要店員一補貨，就有陸客迅速將限定商品拿走。

現場影像也指出，原本上午9點貨架上還堆滿著達菲熊，然而到了下午4點卻已經被一掃而空。

當地民眾指出，他們目擊有陸客結帳時居然一次就購買了50萬日圓左右的限定商品。

一位民眾更直指，大批陸客瘋狂掃貨後逕自在二手商品網站上「高價轉賣」，才是問題的所在。事後，有日本網友發現，原價2200日圓的達菲熊鑰匙圈被中國黃牛以翻倍的價格售出。

報導更公開拍攝於去年11月的一段影片，同樣也是將迪士尼限定商品風狂掃進購物籃的景象，而通常這種掃貨行為普遍出現在販售第一天。針對類似行為，當地民眾普遍表達震驚，更有人不滿表示，「如果買完後又要轉賣，那你乾脆就不要買。」

另一方面，在迪士尼海洋購買限定商品的女遊客透露，店家已經限定遊客每人只能購買一個玩偶。負責管理東京迪士尼的公司The Oriental Land Company證實，在審視商品庫存後，規定每名遊客在每一個品項的商品中只能購買1個。