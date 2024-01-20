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「1200文化幣」今天開領！「領用方式、點數放大攻略」一次看

▲▼「文化成年禮金」在文化幣APP發放及啟用。（圖／記者林育綾攝）

▲常態化「文化成年禮金」，今（1/20）日在文化幣APP發放及啟用。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

首次常態化的文化成年禮金「文化幣」，將於今（20）日上午8點起，正式擴大發放給16歲～22歲青年！此波預計約150萬人具有領用資格，文化部也分享領取及使用攻略，讓青年朋友可以提前規劃使用。而去年發放18-21歲的文化幣也可以持續使用到6月30日，提醒所有符合資格的青年朋友別忘了領用。

▲▼常態化「文化幣」發放，領用方式完整攻略懶人包。（圖／文化部）

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▲1200點「文化幣」今日上午8點起發放，領用方式一次看。（圖／文化部，下同）

★「文化幣」領用時間？

文化部針對16-22歲青年，每人發放1200點文化幣，1點等於新台幣1元，可用於看表演、看展覽、看國片、買書、買文創或工藝品等藝文消費折抵，領取及使用期間為「2024年1月20日～2024年12月31日」。

▲▼常態化「文化幣」發放，領用方式完整攻略懶人包。（圖／文化部）

★誰可以領？

出生日期在「民國91年（西元2002年）1月1日～97年（2008年）12月31日」的16-22歲青年，具中華民國國籍或符合資格的外國人士等，都可以領取1200點文化成年禮金。

▲▼常態化「文化幣」發放，領用方式完整攻略懶人包。（圖／文化部）

★如何領取？

1.手機下載「文化幣」APP
2.輸入手機、密碼、e-mail，完成註冊（可使用藝文活動及店家瀏覽、搜尋功能）
3.點選成年禮金
4.輸入姓名、身分證字號、健保卡號、出生日期、居住地及戶籍地通過驗證
5.完成領取文化幣並馬上使用

▲▼常態化「文化幣」發放，領用方式完整攻略懶人包。（圖／文化部）

★哪裡可以消費？

「最HOT活動」提供上映中的國片、獨立書店、表演節目（青年席位）及各項優惠資訊，並主動推播在地藝文活動，尋找藝文活動免煩惱。此外，利用「藝文消費地圖」搜尋引擎，一鍵輕鬆探索周邊文化成年禮金消費點。

▲▼常態化「文化幣」發放，領用方式完整攻略懶人包。（圖／文化部）

★怎麼在實體店家使用？

找到貼有「本店/本場所可使用文化幣」識別標誌的藝文消費點，即可進行消費折抵，消費方式包含：

1.我的帳戶點選「掃碼」，掃描藝文消費點QRCode，輸入文化幣金額，即可完成折抵。每次使用以1點為單位。
2.我的帳戶點選「付款碼」，輸入文化幣金額，出示QRCode給藝文消費點掃描，即可完成折抵。
3.領取紙本QRCode者，請選擇想要使用的文化幣金額，列印QRCode帶到藝文消費點使用，使用不找零。

▲▼常態化「文化幣」發放，領用方式完整攻略懶人包。（圖／文化部）

★如何購買展演票券及訂購青年席位？有哪些優惠？

1.由展演專區點選售票平台或進入青年席位專區，找到想看的節目放入購物車，選擇使用文化成年禮金/文化幣，輸入身分證字號、健保卡號及文化幣金額後，即可完成折抵。

2.表演藝術（不含流行音樂）青年席位優惠方案，包含視線優良區域但價格易於入手的專屬「青年席位」，以及可自由選位的「5折自由座」，每場次限量優惠，購票不限張數，但須以文化幣折抵至少100點。

3.使用文化幣購買青年席位或表演藝術票券，折抵100點以上，每張票券可加碼回饋100點，每人回饋最高1200點。

▲▼常態化「文化幣」發放，領用方式完整攻略懶人包。（圖／文化部）

★怎麼買國片電影票？

1.掃描電影院QRCode，再選擇國片並輸入文化幣金額完成折抵；國片專區找到想看的國片，選「文化幣購買電影票」並輸入想使用的文化幣金額，出示QRCode給電影院掃描即完成折抵。

2.在2024年2月29日前，多人同行看國片，只要其中一人單次使用文化幣購票消費達350點以上，即可獲得加碼100點回饋點數，回饋次數無上限。

▲▼常態化「文化幣」發放，領用方式完整攻略懶人包。（圖／文化部）

★如何獲得獨立書店點數回饋？

在「書店及相關圖書銷售據點（適用點數放大專案）」的藝文消費點消費，使用文化幣「2點加贈1點」（例如使用600點便可加贈300點），每人回饋最高600點，最多可將文化幣從1200點放大到1800點。

▲▼常態化「文化幣」發放，領用方式完整攻略懶人包。（圖／文化部）

★消費滿額抽獎，文化幣放大術！

文化幣加碼各種放大術！使用文化幣消費，單筆滿200點就可即立即抽獎，有機會再獲得50點到500點不等，抽獎次數不限（例如單次使用400點即抽獎2次），結果將於系統馬上呈現並立即可用。

▲▼常態化「文化幣」發放，領用方式完整攻略懶人包。（圖／文化部）

★邀請新朋友領取，文化幣再擴大！

1.已領取文化成年禮金的青年，只要邀請2名新朋友成功領取即可獲贈30點，之後每成功邀請1名朋友，即可再多獲得10點，回饋無上限。

2.「我的帳戶」左上方點選「會員條碼」，分享自己的邀請碼給朋友，並由朋友於領取文化年禮金時輸入邀請碼完成領取，邀請者即可獲得回饋。

▲▼常態化「文化幣」發放，領用方式完整攻略懶人包。（圖／文化部）

★如何使用電子支付進行付款？

文化幣首波與全支付、全盈+PAY、icash PAY合作，消費使用文化幣不足餘額，除了以現金方式支付外，可以直接在APP點選電子支付圖示，開啟電子支付進行付款。電子支付也陸續推出文化幣專屬優惠，歡迎青年朋友多加運用。

▲▼常態化「文化幣」發放，領用方式完整攻略懶人包。（圖／文化部）

★沒有手機可以領文化幣嗎？

針對沒有手機的青年，可聯繫客服提出申請紙本QR-code，電話：0809-081806（服務時間：每日10:00-20:00）或e-mail至cp.service@tradevan.com.tw，申請通過後，即可在指定網頁登入印出紙本QR-code帶至藝文消費點使用，紙本QR-code可分次列印、使用。

▲▼常態化「文化幣」發放，領用方式完整攻略懶人包。（圖／文化部）

★使用注意事項

1.成年禮金不可找零、轉售、兌換成等值現金，亦不可折抵藝文票券退換票衍生手續費。
2.退換貨依照店家規定辦理。
3.一人限領一次。
4.113年12月31日前使用完畢，逾期失效。
5.不得用於餐飲相關消費。

＊文化幣官網：https://twcp.moc.gov.tw/
＊文化幣APP下載：Android iOS

▼「文化幣」APP下載。（圖／文化部）

▲▼常態化「文化幣」發放，領用方式完整攻略懶人包。（圖／文化部）

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