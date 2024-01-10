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16到22歲文化幣再升級！結合3大電子支付　藝文消費更便利

▲▼「文化成年禮金」在文化幣APP發放及啟用。（圖／記者林育綾攝）

▲文化幣APP將與「全支付、全盈+PAY、icash Pay」3家電子支付合作。（資料圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

16到22歲青年的文化成年禮金，將於1月20日正式上路。文化部今（10）日宣布「文化幣APP」再升級，將與「全支付、全盈+PAY、icash Pay」3家具有實體店面的電子支付合作，文化幣支付不足餘額可以3家電子支付付款，打造更便利的藝文消費體驗；同時3家零售通路即日起也提供藝文訊息露出機會，方便更多民眾獲取藝文資訊。

文化部長史哲表示，成年禮金除了提供青年藝文消費體驗，並從消費端挹注藝文產業，文化幣的開發歷程也是為青年打造「大規模支付方式數位化的三部曲」。

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史哲指出，從去年文化幣APP的誕生，以類電子支付方式觸動青年的使用經驗；在今年常態化的第1年，則前所未有的集中3大零售通路資源，結合各家電子支付系統用於支付餘額，並由3大零售通路互惠提供藝文訊息曝光管道，邁出電子支付的關鍵一步，「當然最終的目標，是文化幣直接於電子支付中領用，讓藝文消費及電子支付從青年時期開始成為大家的日常。」

▲文化幣合作全支付，文化幣支付不足餘額，可以電子支付付款。（圖／業者提供）

文化部指出，此次由全國最大零售通路的全聯、全家便利商店、7-ELEVEN，與旗下全支付、全盈+PAY、icash Pay主動響應，文化幣APP支付功能全面升級，未來消費時，文化幣不足折抵的金額，除了以現金方式支付外，可以APP直接開啟3家電子支付進行付款。

文化部也極力為藝文產業爭取3大零售通路的曝光管道，即日起只要走進住家或學校附近全聯、全家便利商店、7-ELEVEN，就能輕鬆獲得文化幣及藝文活動的第一手消息。

除了支付功能升級，文化幣與全支付、全盈+PAY、icash Pay未來也將有更緊密合作，推出專屬優惠。而為協助藝文產業跟上數位轉型趨勢，提升經營效率，並透過數位行銷工具、消費大數據的掌握，開拓新商機，文化部與3家電子支付討論後，將推出金流手續費優惠方案，歡迎有興趣的藝文業者多加利用。

文化部強調，首波文化幣與電子支付的藝業結盟，藉由公私合作力量，優化青年文化幣文化體驗及參與，因應16、17歲未成年使用電子支付的門檻較高，文化幣將持續努力與各大電子支付系統合作，邁向下一階段在電子支付系統領用文化幣。文化幣APP也會繼續提供文化幣領用，服務不方便使用電子支付的青年，以及查詢國片、青年席位及相關藝文活動等功能。

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