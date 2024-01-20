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「如果當年有文化幣⋯」大人可加碼贊助學弟妹　3大支付再送400元

▲▼首度常態化的「文化幣成年禮金」在寒假第一天發放，三大電子支付再加碼送點數、吃霜淇淋，文化部也公布大人可以加碼贊助。（圖／記者林育綾攝）

▲首度常態化的「文化幣成年禮金」在寒假第一天發放，三大電子支付再加碼送點數、吃霜淇淋，文化部也公布大人可以加碼贊助。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

首次常態化16-22歲1200點文化成年禮金，今（20）日寒假第一天開放領用！自文化幣公布常態化時，許多超過年齡的人也紛紛想像「要是我們當年也有文化幣⋯」文化部特地拍攝影片《文化幣，與你一起完成年輕時的夢想》，同時邀請企業或個人「嘉惠學弟妹，回饋故里情」來加碼贊助青年獲得更多文化幣點數。而3大電子支付也公布加碼，青年註冊之後，總共還能再獲得相當於400元的回饋金！

「文化幣」常態化的第一年再升級，從去年以類電子支付系統的APP，觸動青年數位時代藝文消費模式；今年更攜手3大通路電子支付「全支付、全盈+PAY、icash Pay」，讓青年使用文化幣折抵後，可利用電子方式支付不足的折抵金額，也為後續由電子支付系統發放成年禮金，立下關鍵一步。

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●3大電子支付加碼點數、請吃霜淇淋

全支付、全盈+PAY、icash Pay今日特別宣布，除了在零售通路互惠提供藝文訊息曝光管道，也主動響應推出優惠禮包！

青年註冊加入「全支付」並完成首筆交易，可獲得「全點50點」（1元=1點，相當於50元）回饋。

而註冊加入「全盈+PAY」並完成指定任務，可獲得全盈+PAY「儲值金300元」，還能再喝Let’s Café及吃Fami!ce霜淇淋。

註冊加入「icash Pay」並完成首筆交易，可享50點OPENPOINT回饋（相當於50元），若綁定中國信託銀行、元大銀行還享更多優惠。

▲▼首度常態化的「文化幣成年禮金」在寒假第一天發放，三大電子支付再加碼送點數、吃霜淇淋，文化部也公布大人可以加碼贊助。（圖／記者林育綾攝）

▲首度常態化的「文化幣成年禮金」發放，除了三大電子支付再加碼送點數，文化部也公布，大人可以加碼贊助。（圖／記者林育綾攝）

●大人可加碼贊助學弟妹、回饋故鄉青年

記者會上也首播《文化幣，與你一起完成年輕時的夢想》影片，邀請企業或個人加入「嘉惠學弟妹 回饋故里情」方案。影片分享了許多人青春的小故事，由大人來回憶往事後，想像「要是我們當年也有文化幣的話⋯⋯」，進而能夠透過加碼贊助來回饋故鄉或母校青年，達成藝文傳承的精神。

文化部指出，文化幣官網及APP在經過半年的進化，從青年朋友專屬使用，到如今將能邀請全民共同加入，成為「文化幣支持者」。透過精準的媒合機制，精算出學校、系所、鄉鎮市區符合文化幣的青年人數，讓企業或個人可以直接線上支持，增加母校在學學弟妹、家鄉或企業／廠區周邊設籍青年的文化幣點數，從消費端鼓勵青年朋友參與藝文活動，並藉由藝文消費實際挹注藝文產業，實踐文化ESG精神。

例如，一名成人畢業於「東吳大學中文系」，若想贊助同校系的學弟妹，透過文化幣APP可以精準鎖定範圍，計算出東吳大學中文系符合文化幣領用資格的青年有600多人，如果加碼送每人100點，等於約贊助6萬多元就能嘉惠學弟妹；青年收到時，也會得知是由誰來贊助。

▲▼首度常態化的「文化幣成年禮金」在寒假第一天發放，三大電子支付再加碼送點數、吃霜淇淋，文化部也公布大人可以加碼贊助。（圖／記者林育綾攝）

▲文化幣APP搭起平台，讓大人（個人或企業）可以贊助學弟妹、家鄉青年等，青年收到時，也會得知是由誰來贊助。（圖／記者林育綾攝）

●常態化文化幣擴大規模、抽獎升級

文化部長史哲表示，文化幣去年首先針對18-21歲青年推出，半年就創下高達8成的領用率，因此在行政院長陳建仁的支持下，今年度首度常態化，並擴大發給16-22歲青年。

史哲也表示，很感謝3大支付系統全支付、全盈+PAY、icash Pay都來支持，搭起了藝文宣導的平台之外，未來也能把整個文化成年禮金納入電子系統，對數位世代來說方便不過；同時開啟了一個全民ESG來挹注文化幣，讓22歲以上的人雖然已過了能領文化幣的青春，卻可以透過挹注來傳承美好給下一代，等於是政府搭起一個平台，讓民間可以參與支持年輕人。

今年常態化發放的文化幣，只要出生日期在「2002年1月1日～2008年12月31日」，具中華民國國籍或符合資格的外國人士等，都可以領取文化成年禮金。即日起手機下載文化幣APP完成註冊，再點選領取成年禮金，輸入個人資料通過驗證後，即可立刻領取及使用1200點文化幣，使用期限至「2024年12月31日」止。沒有手機的青年朋友，也可洽詢客服，申請紙本QR-code。

此外，消費滿200點再抽文化幣的放大點數優惠，將升級為30萬組！其他加碼方案，像是獨立書店「消費2點送1點」、表演藝術「青年席位」、「結伴看國片加碼」⋯等，都持續推動；並鼓勵學長姐透過「邀請碼」邀學弟妹加入文化幣行列，再享回饋點數。

▼影：《文化幣，與你一起完成年輕時的夢想》（10分鐘完整版）

▼影：《文化幣，與你一起完成年輕時的夢想》（1分鐘短版） 

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