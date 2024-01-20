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「1200文化幣」常態化！　陳建仁鼓勵青年踴躍領用

▲▼陳建仁出席「文化部文化成年禮金常態化記者會」。（圖／記者宋良義攝）

▲陳建仁出席「文化部文化成年禮金常態化記者會」。（圖／記者宋良義攝）

記者陳家祥／台北報導

首次常態化的文化成年禮金「文化幣」，於20日上午8點起，正式擴大發放給16歲～22歲青年，此波預計約150萬人具有領用資格。行政院長陳建仁呼籲，16至22歲的年輕朋友踴躍領取及善用「文化成年禮金」，透過欣賞藝文表演、看國片、參觀展覽等文化體驗活動，認識台灣的歷史文化，進一步推動台灣文化產業不斷向上提升。

行政院長陳建仁20日出席「文化部文化成年禮金常態化記者會」時表示，文化是一個國家的靈魂，也是所有生長在這片土地上人們的生活故事，台灣自400年前台南開城至今，歷經不同時代變遷，不僅造就今日台灣美麗、多元的文化態樣，促進藝文產業蓬勃發展，也將台灣塑造成一個自由民主、多元開放、互相尊重欣賞的國家，而在豐富的文化底蘊薰陶下，台灣人也養成勤儉、慈悲、善良、願意互助的天性。

陳建仁感謝文化部推動「文化成年禮金」常態化政策，讓年輕人能夠多加體驗台灣文化，激發更多創意，進一步推動台灣文化產業不斷向上提升；同時也感謝多家電子支付系統業者懷抱守護台灣這片土地的使命感，發揮ESG（環境保護、社會責任、公司治理）精神，共同參與這項活動，促進藝文產業的數位轉型；電子支付除了讓文化成年禮金在使用上更環保，業者推出的專屬優惠也進一步鼓勵年輕人多加使用電子支付服務，為青年打造更便利的藝文消費體驗。

陳建仁指出，新冠疫情期間，台灣因防疫得宜，在2020年曾維持253天本土零確診案例的紀錄，但藝文產業仍遭受很大影響，因此政府參酌德國、義大利、西班牙、法國等國家做法，由政府推出1200點（1點1元）的「文化成年禮金」，鼓勵年輕朋友購買書籍或文創與工藝品、看國片、欣賞藝文表演、參觀展覽等活動，而文化成年禮金原先僅針對「18-21歲」的年輕族群發放，2023年7月政府宣布加碼，擴大發給「16-22歲」的年輕朋友。

陳建仁鼓勵年輕朋友踴躍領取及運用文化成年禮金，透過藝文消費認識台灣的歷史文化，以及所有前人在這塊土地上打拚的故事，進而開創更美好的未來。

「台灣是令人驕傲的國家，許多國家都以台灣作為學習的對象。」陳建仁說，根據旅外人士網站《InterNations》公布的「全球十大高生活品質國家」調查，台灣排名全球第2、亞洲第1；英國經濟學人資訊社（EIU）公布的「2022年全球民主指數報告」，台灣名列亞洲第1；美國智庫傳統基金會（Heritage Foundation）發布的「2023經濟自由度指數」，台灣名列184個經濟體中的第4名，為歷年最佳成績；全球資料庫網站NUMBEO公布的「全球醫療照護指數」（Health Care Index），台灣亦連續5年蟬聯世界第一。

陳建仁強調，當國人攜手合作時，台灣就會越來越好，不僅能夠走入國際，影響周遭國家，也能與世人分享自由、民主、多元、包容、尊重等理念價值，共促世界和平繁榮。

陳建仁到場後，首先於座位區和現場貴賓、青年學生合影，並一同比出代表文化幣的「C」手勢。隨後，陳院長觀賞「體驗文化幣的美好」情境劇表演、文化幣宣導微電影《文化幣，與你一起完成年輕時的夢想》，並聽取主持人楊千霈介紹文化幣使用方式。

▲▼陳建仁出席「文化部文化成年禮金常態化記者會」。（圖／記者宋良義攝）

▲▼陳建仁出席「文化部文化成年禮金常態化記者會」。（圖／記者宋良義攝）

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