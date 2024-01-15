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文化幣新功能上線！「新朋友邀請碼」擴大帳戶點數　邀越多賺越多

▲▼「文化成年禮金」在文化幣APP發放及啟用。（圖／記者林育綾攝）

▲「文化成年禮金」文化幣APP新功能上線了，成功邀請新朋友就能擴大自己的點數。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

成年禮金文化幣常態化發放倒數5天！而去年18-21歲的成年禮金也可持續使用到6月30日，為了呼喚去年還未領用的20萬名青年，還有即將新加入領用的16-18歲60萬青年，文化部今（15）日公布「邀請碼功能」上線，即日起已領取文化幣的青年，只要邀請2名新朋友成功領取，就能獲贈30點文化幣；之後每成功邀請1名朋友，可以再獲得10點，回饋無上限，邀越多賺越多。

根據文化部數據，去年文化成年禮金自6月6日開放領取，截至目前為止，領取人數近79萬人，領取率達8成，消費金額達6.6億元。相較於義大利發放500歐元（約新台幣1.6萬元）、法國300歐元（約新台幣9600元）的高額青年文化消費補助，台灣的各項使用率毫不遜色。

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為持續提高青年使用率，並平衡各地及藝文產業間消費情況，文化部不斷分析後台大數據，精準提出各種加碼方案，包括單次消費滿200點再抽文化幣、全國22縣市創新書市、獨立書店2點送1點、表演藝術青年席位、庄頭劇場、揪團看國片賺點數等。

▲▼文化幣新功能上線，透過推薦邀請碼，成功邀請新朋友加入領用，就能擴大文化幣點數。（圖／文化部提供）

▲文化幣新功能上線，透過推薦邀請碼，成功邀請新朋友加入領用，就能擴大文化幣點數。（圖／文化部提供）

首度常態化的「16-22歲文化成年禮金」將於1月20日發放，在距離常態化發放倒數5天的時刻，文化部特別推出「文化CP」方案，讓已經領取文化幣的青年，有機會藉由邀請朋友，擴大自己的文化幣帳戶。同時邀請去年20萬尚未領取、今年即將新加入領用的16-18歲60萬青年，加入文化幣使用行列。

文化部說明，已經領取成年禮金的青年朋友，從文化幣APP「我的帳戶」點開左上方會員條碼，即可分享自己的邀請碼，由收到邀請的同學好友，在成年禮金領取畫面輸入邀請碼，並成功領取成年禮金，即完成邀請程序。

首次成功邀請2人，就可獲贈30點文化幣；之後每成功邀請1人，可以再獲得10點，每人回饋無上限，等於邀越多、賺越多。

▼文化幣成年禮金邀請碼步驟，點圖可放大。（圖／文化部提供）

▲▼文化幣新功能上線，透過推薦邀請碼，成功邀請新朋友加入領用，就能擴大文化幣點數。（圖／文化部提供）

文化部特別提到，從大數據中發現，有超過10萬人帳戶餘額只剩100點以下，面臨想花卻花不掉的情形，文化部鼓勵這些青年朋友，除了可以到許多收費百元以下的博物館，當一日文青，也可藉由邀請朋友加入，擴大文化幣帳戶，或許就可以多看一場國片、多買一本書。

▼文化幣新朋友邀請活動辦法。（圖／文化部提供）

▲▼文化幣新功能上線，透過推薦邀請碼，成功邀請新朋友加入領用，就能擴大文化幣點數。（圖／文化部提供）

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