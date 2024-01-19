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首次常態化「文化幣」發放倒數1天！領用方式完整攻略懶人包

▲▼常態化「文化幣」發放，領用方式完整攻略懶人包。（圖／文化部）

▲常態化「文化幣」即將發放，領用方式完整攻略懶人包看這裡。（圖／文化部，下同）

記者林育綾／台北報導

首次常態化發放的16-22歲文化成年禮金，領取使用倒數1天，文化部今（19）日公布完整使用攻略，不藏私分享5步驟領取及5項優惠方案，讓青年朋友可提前規劃喜愛且優惠的使用組合，明（20）日就可手刀領用。

文化部表示，今年約有150萬個16-22歲青年具有領用資格，此外，去年18-21歲成年禮金也將可持續使用到6月30日。提醒所有符合資格的青年朋友，千萬別忘了領用。

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★文化成年禮金是什麼？
針對16-22歲青年，每人發放1200點文化幣，1點等於新臺幣1元，可用於看表演、看展覽、看國片、買書、買文創或工藝品等藝文消費折抵，領取使用期間自113年1月20日至113年12月31日止。

▲▼常態化「文化幣」發放，領用方式完整攻略懶人包。（圖／文化部）

★誰可以領？
出生日期在民國91年1月1日～97年12月31日的「16-22歲青年」，具中華民國國籍或符合資格的外國人士等，都可以領取1200點文化成年禮金。

▲▼常態化「文化幣」發放，領用方式完整攻略懶人包。（圖／文化部）

★如何領取？
1.手機下載「文化幣」APP
2.輸入手機、密碼、e-mail完成註冊（可使用藝文活動及店家瀏覽、搜尋功能）
3.點選成年禮金
4.輸入姓名、身分證字號、健保卡號、出生日期、居住地及戶籍地通過驗證
5.完成領取文化幣並馬上使用

▲▼常態化「文化幣」發放，領用方式完整攻略懶人包。（圖／文化部）

★哪裡可以消費？
最HOT活動提供上映中的國片、獨立書店、表演節目（青年席位）及各項優惠資訊，並主動推播在地藝文活動，尋找藝文活動免煩惱。此外，藝文消費地圖搜尋引擎，一鍵輕鬆探索週邊文化成年禮金消費點。

▲▼常態化「文化幣」發放，領用方式完整攻略懶人包。（圖／文化部）

★怎麼在實體店家使用？
找到貼有「本店/本場所可使用文化幣」識別標誌的藝文消費點，即可進行消費折抵，消費方式包含：
1.我的帳戶點選「掃碼」，掃描藝文消費點QRCode，輸入文化幣金額，即可完成折抵。每次使用以1點為單位。
2.我的帳戶點選「付款碼」，輸入文化幣金額，出示QRCode給藝文消費點掃描，即可完成折抵。
3.領取紙本QRCode者，請選擇想要使用的文化幣金額，列印QRCode帶到藝文消費點使用，使用不找零。

▲▼常態化「文化幣」發放，領用方式完整攻略懶人包。（圖／文化部）

★如何購買展演票券及訂購青年席位？有哪些優惠？
1.由展演專區點選售票平台或進入青年席位專區，找到想看的節目放入購物車，選擇使用文化成年禮金/文化幣，輸入身分證字號、健保卡號及文化幣金額後，即可完成折抵。

2.表演藝術（不含流行音樂）青年席位優惠方案，包含視線優良區域但價格易於入手的專屬「青年席位」，以及可自由選位的「5折自由座」，每場次限量優惠，購票不限張數，但須以文化幣折抵至少100點。

3.使用文化幣購買青年席位或表演藝術票券，折抵100點以上，每張票券可加碼回饋100點，每人回饋最高1200點。

▲▼常態化「文化幣」發放，領用方式完整攻略懶人包。（圖／文化部）

★怎麼買國片電影票？有哪些優惠？
1.掃描電影院QRCode，再選擇國片並輸入文化幣金額完成折抵；國片專區找到想看的國片，選「文化幣購買電影票」並輸入想使用的文化幣金額，出示QRCode給電影院掃描即完成折抵。

2.在113年2月29日前，多人同行看國片，只要其中一人單次使用文化幣購票消費達350點以上，即可獲得加碼100點回饋點數，回饋次數無上限。

▲▼常態化「文化幣」發放，領用方式完整攻略懶人包。（圖／文化部）

★如何獲得獨立書店點數回饋？
在「書店及相關圖書銷售據點（適用點數放大專案）」的藝文消費點消費，使用文化幣2點馬上加贈1點（例如使用600點便可加贈300點），每人回饋最高600點，最多可將文化成年禮金1,200點放大為1,800點。

▲▼常態化「文化幣」發放，領用方式完整攻略懶人包。（圖／文化部）

★單筆消費滿200點立即抽獎
使用文化幣消費單筆滿200點就即立即抽獎，抽獎次數不限（例如單次使用400點即抽獎2次），結果將於系統馬上呈現並立即可用。

▲▼常態化「文化幣」發放，領用方式完整攻略懶人包。（圖／文化部）

★邀請新朋友領取文化成年禮金享回饋
1.已領取文化成年禮金的青年，只要邀請2名新朋友成功領取即可獲贈30點，之後每成功邀請1名朋友，即可再多獲得10點，回饋無上限。

2.「我的帳戶」左上方點選「會員條碼」，分享自己的邀請碼給朋友，並由朋友於領取文化年禮金時輸入邀請碼完成領取，邀請者即可獲得回饋。

▲▼常態化「文化幣」發放，領用方式完整攻略懶人包。（圖／文化部）

★如何使用電子支付進行付款？
文化幣首波與全支付、全盈+PAY、icash PAY合作，消費使用文化幣不足餘額，除了以現金方式支付外，可以直接在APP點選電子支付圖示，開啟電子支付進行付款。電子支付並陸續推出文化幣專屬優惠，歡迎青年朋友多加運用。

▲▼常態化「文化幣」發放，領用方式完整攻略懶人包。（圖／文化部）

★沒有手機、網路也可以使用文化成年禮金
可聯繫客服提出申請紙本QR-code，電話：0809-081806（服務時間：每日10:00-20:00）或e-mail至cp.service@tradevan.com.tw，申請通過後，即可在指定網頁登入印出紙本QR-code帶至藝文消費點使用，紙本QR-code可分次列印、使用。

▲▼常態化「文化幣」發放，領用方式完整攻略懶人包。（圖／文化部）

★使用注意事項
1.成年禮金不可找零、轉售、兌換成等值現金，亦不可折抵藝文票券退換票衍生手續費。
2.退換貨依照店家規定辦理。
3.一人限領一次。
4.113年12月31日前使用完畢，逾期失效。
5.不得用於餐飲相關消費。

文化幣官網：https://twcp.moc.gov.tw/

▼「文化幣」APP下載。（圖／文化部）

▲▼常態化「文化幣」發放，領用方式完整攻略懶人包。（圖／文化部）

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