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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「大象轉身不容易！」 　侯友宜喊：國民黨已在改革路上

▲▼ 侯友宜新北感恩茶會 。（圖／記者崔至雲攝）

▲侯友宜新北感恩茶會。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

國民黨2024總統立委大選感恩謝票茶會今（19日）從新北出發，侯友宜致詞時提到，他已經看到國民黨在改變，但「大象又笨又重，轉身都不容易，不要期待馬上會跳舞」。改革進步不是口號，要實際展現給人民看。他希望他們這一代拚過後，讓下一代更好，下一代要更拼命，讓下下一代更好。他未來繼續拚，不斷讓台灣茁壯成長。

侯友宜致詞時先指出，非常謝謝新北市所有好朋友一路不離不棄陪他打選戰，這次選舉過程他常說一句話，敗選原因很簡單，就是侯友宜一個人，尤其這段時間他接到很多電話，都告訴他該怎麼拚才對，都是大家的好意，他虛心接受，「因為他愛你，希望你為國家做事，謝謝你們給我滿滿意見」。

侯友宜提到，尤其在選前之夜在新北市舉辦，他第一次在新北市看到這樣的造勢場合，人多到維安、國安單位規定民眾只出不進，新北市民對他的熱情，真的很感動，回想到前兩年選新北市長，新北市民們風雨無阻給他支持，這份情永遠不下來，一輩子欠新北市、台灣人民。

▲▼ 侯友宜新北感恩茶會 。（圖／記者崔至雲攝）

侯友宜也感謝國民黨，謝謝國民黨願意給一個從基層公務員出身的人機會，誰會想到一輩子為國家奉獻的基層竟然可以參選總統，「我這條路是國家給我，我就還給國家，永遠放不下、永遠向前走」。

侯友宜也將國民黨比喻為大象，大象又笨又重，轉身都不容易，不要期待馬上會跳舞。改革進步不是口號，要實際展現給人民看，當一些人離開舞台，請記得在後面默默鼓舞支持。侯說他離開職位就不會回過頭來，可以默默祝福，但不需要站在上面，那是下一個年輕人的舞台，每個人有現在也有過去，當過去了，不要存念於當年的現在。他希望他們這一代拚過後，讓下一代更好，下一代要更拼命，讓下下一代更好。他未來繼續拚，不斷讓台灣茁壯成長。

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