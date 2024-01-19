「白綠合」也不排斥？　游錫堃：小黨擔任議長是民主政治的常態

▲立法院長游錫堃。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

新國會三黨不過半，立院正副院長組合成為焦點，立法院長游錫堃今（19日）接受「官我什麼事」節目專訪時，他表示，民主國家多黨不過半，基本上是一種常態，任何組合都有可能，過去代表會還有議會經常也發生這樣的事情，所以不能排除，「我不是說下一屆一定這樣，而是說在還沒有選之前，或是說在民主國家的議會裡面，小黨擔任議長，應該是說民主政治的常態。

對於在野黨也提出國會改革訴求，游錫堃表示，想到四年前上任的時候，就職講話裡面提了三化，「優化國會功能」、「強化世代共贏」還有「深化民主同盟」。那強化世代共贏的部分後來修憲案有通過，就是18歲公民權，但在公民複決的時候沒有通過。優化國會功能的部分，包括軟硬體，開放國會就比較算軟體的部分。國會擴建就比較屬於硬體，現在已經做了一些階段性的成果。至於深化民主同盟的部分，大家也可以看到國會外交，雖然碰到三年疫情影響，但是在國會外交方面，可以說是算是亮麗的。

游錫堃直言，未來應該在這個基礎繼續努力，至於說有人提出國會改革，這個當然都是應該要做的，但是它事實上，應該也是包括在優化國會功能裡面。過去各黨都有觸及，只是還沒有形成共識。

對於國會未來三黨不過半局面，立法院正副院長的組合？游錫堃表示，民主國家多黨不過半，它基本上是一種常態，任何組合都有可能，既然會多黨不過半，或三黨不過半，所以就有可能小黨來擔任國會行政的工作，這是有可能的。

游錫堃舉例，前不久立陶宛的國會議長、一個只有40歲的女生，她頭腦很好，但在立陶宛一百多席的國會議員裡面，政黨席次事實上只有占十分之一，那她擔任國會議長，在這個捷克的國民議會也是一樣。

游錫堃說明，事實上在台灣，過去代表會還有議會經常也發生這樣的事情，所以不能排除，它就是有可能性，「我不是說下一屆一定這樣，而是說在還沒有選之前，或是說在民主國家的議會裡面，小黨擔任議長，應該是說民主政治的常態。」