立院龍頭之爭　蔡其昌配合黨團運作：立法院位置非現階段該考量

▲民進黨立委蔡其昌。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

新國會龍頭之爭成為焦點，國民黨立委當選人韓國瑜、立委江啟臣將組成「韓江配」爭取，民進黨擬推出現任正副立委院長組合「游昌配」，民眾黨則還在觀望。民進黨立委蔡其昌今（19日）表示，這次立院正副院長選舉，沒有個人立場、都配合黨跟黨團運作，立法院位置應該不是這個階段該考量的，現在該考量的是應該建構什麼樣的機制，讓國家未來運作更順暢。

對於在野黨提出國會改革，蔡其昌指出，過去在立法院擔任8年副院長、國會改革就是重點，包含開放國會、讓訴求多年的國會直播、從院會、委員會到朝野協商都直播，讓公民記者也進到立法院，讓國會開放、更透明，公督盟也頒了一個國會透明貢獻獎給我。

對於立院龍頭選戰，蔡其昌表示，這次立院正副院長選舉，沒有個人立場、都配合黨跟黨團運作，立法院位置應該不是這個階段該考量的，該考量的是目前三黨不過半情況下，該怎麼樣有一個機制對台灣好、對國家好，立法院要通過很多預算跟福國利民的法案，考量位置意義不大，該考量建構什麼樣的機制對未來國家運作更順暢，運作順暢、大家希望通過的法案才能順利。

蔡其昌直言，正副院長不只是位置問題，應該對國會改革跟下階段要推動方案有具體想法，大家在理念、制度上面達成共識才是重點，市長部分自己也講過很多次，目前就是把立委工作做好、更謙卑傾聽，為海線跟故鄉爭取更多建設，讓立法院通過更多福國利民法案，這是現階段重點，其他問題沒有任何想法。