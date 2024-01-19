陳佩琪曝柯文哲「落敗關鍵」　強調民調無造假：再強也被拖垮

▲陳佩琪表示，民眾黨成立至今只有4年，沒有厚實的底蘊，再強的候選人也會被拖垮。（資料照／記者李毓康攝）



記者柯振中／綜合報導

2024大選已經結束，民眾黨候選人柯文哲得票數為369萬票，在三組候選人中排最後。對此，柯文哲的妻子陳佩琪表示，她與一般柯粉相同，都認為「藍白合」會導致柯粉的票轉移到綠陣營，且民眾黨只有4歲，在沒有厚實的基層組織、民代實力及選舉經費等情況下，再強的候選人也會被拖垮。

陳佩琪19日晚間在臉書上表示，她與一般的柯粉相同，都認為若是「藍白合」，那麼柯粉的票大都會轉移到綠的陣營，只有極少數人能夠接受「你去當人家副手還願意把票投給你」，最後的結局當然是雙雙沉淪，若真的藍白合還敗選，國民黨仍有民代、立委及縣市首長，但民眾黨只會輸到什麼都不剩。

陳佩琪說，國民黨口口聲聲說在野整合，但根本不是以政黨輪替作為最大目標，而是以「他們只能當正的，且絕對不退讓」為前提，硬凹柯文哲當副手，這樣一來能贏最好、不能贏的話，也將柯文哲打趴，並且拖垮了民眾黨，還能維持最大在野黨的地位。

▲陳佩琪說，最後候選人代表各自政黨去選舉，柯文哲背後只有至今才4歲的民眾黨，沒有厚實的底蘊，再強也會被拖垮。（資料照／記者李毓康攝）



至於選出來的結果是第三名，陳佩琪則說，在野整合一對一的PK賽上，柯文哲沒有輸、民調也沒造假，柯文哲是在野候選人當中準備最好、最久及最充實的候選人，只是最後候選人各自代表政黨去選舉，柯文哲只有至今才4歲的民眾黨，沒有厚實的基層組織、民代實力及選舉經費，也沒有行政資源掌控土地開發利益、媒體關係，少了這些的話，再強的候選人也會被拖垮。

陳佩琪還說，國民黨轉型正義後常常喊窮，甚至曾跟首富借錢才發得出黨工薪水，這次選舉時，卻突然變得富有起來，大型造勢一場接一場、廣告一波接一波，柯文哲卻連出錢買廣告都被拒絕，只能感慨「砸錢和綁樁的本領實在不如人」。

至於柯文哲是否有被要求「要拿出一百億才有資格當正的」這回事，她並不曉得，但若這是整合的必要條件，國民黨可以早點提出，這樣柯文哲自認做不到，早就會拒絕整合。